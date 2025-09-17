Bernardo Silva, fuoco vivo come De Bruyne: pazza idea Juve a zero

TORINO - Il mercato è appena finito, sì. Ma il prossimo mercato, persino quello estivo, è di fatto appena cominciato. I discorsi del momento, ovviamente, coinvolgono da vicino il bacino dei giocatori col contratto in scadenza a giugno 2026. Potenziali parametri zero, occasioni d’oro per il calcio italiano, soprattutto pensando ad alcune pepite d’oro che porterebbero valore tecnico ed esperienza internazionale. La Juventus, in questo senso, sta portando avanti alcuni ragionamenti sul futuro. In particolare sul centrocampo e la trequarti. Lì, dove servirebbe un uomo di geometrie. Lì, dove un campione aumenterebbe notevolmente il livello di competitività dell’intero reparto. Pensare a Bernardo Silva, in quest’ottica, è un passaggio immediato. E per certi versi scontato, visto il modo in cui si stanno muovendo le italiane, che quest’estate hanno avuto il coraggio di portare in Serie A stelle come Luka Modric e Kevin De Bruyne. Impatto immediato con Milan e Napoli, ma sfumature naturalmente diverse. Basti pensare alla carta d’identità: il croato ha 40 anni ed è stato consegnato a Max Allegri per completare un centrocampo che aveva l’assoluta necessità di un leader, il belga invece a giugno farà 35 anni e per Conte è una variante di livello assoluto sul piano tecnico e tattico.