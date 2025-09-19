Un Yildiz mai visto: numeri top, le stimmate del campione e il segreto svelato da Tudor

Ci stancheremo mai di cotanta bellezza? Di quella rara e genuina semplicità che si cela dietro ogni suo sguardo, sorriso o dichiarazione. La stessa - per certi versi - che il popolo italiano ha imparato ad apprezzare in Jannik Sinner. Difficile dirlo. Quel che è certo è che Kenan Yildiz in un’epoca segnata da campioni che hanno spesso confuso il carisma con l’arroganza, fin qui si è sempre distinto per l’opposto. Un ragazzo umile, educato, puro, lontano dalla vanità e dalle maschere: lavora, ascolta, impara. Come ha confermato lo stesso Tudor nell’intervista rilasciata a Dazn con Ciro Ferrara: «Mi sono accorto che non serve mai dirgli nulla, che fa sempre tutto quello che deve dentro e fuori dal campo. A fare la differenza è la sua motivazione». E forse è proprio per questo che la gente lo ha già scelto. Perché quando incanta in campo, con un tocco o una giocata, non sembra voler stupire ma semplicemente esprimere ciò che è: un talento naturale che - pur sapendo di potersi prendere il mondo - non conosce spacconate. Del resto, come recita zio Ben in una delle sue pellicole preferite - “Spiderman”, da cui ha preso spunto per la sua esultanza - “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”...