Vlahovic uomo partita ma il premio è per Adeyemi: mistero dopo Juve-Dortmund

Man of The Match... al giocatore sbagliato. Sembra essere questo quanto accaduto nell'ultima sfida di Champions League tra Juventus e Borussia Dortmund . In una gara folle, con colpi di scena continui e con tanti gol di pregevole fattura, a spiccare su tutti è stato sicuramente Dusan Vlahovic : due reti segnate e un assist per il gol del definitivo 4-4 siglato da Kelly. Anche per la Uefa era stato il 9 bianconero a spiccare, ma al momento di consegnare il premio qualcosa non è andato come previsto.

Juve-Borussia: Vlahovic uomo partita, ma...

Sul sito della Uefa, nei dettagli della partita, viene specificato come sia stato scelto Dusan Vlahovic come Man of The Match. Eppure al termine della partita il trofeo del migliore in campo è stato consegnato a... Karim Adeyemi (protagonista, tra l'altro, di un siparietto con Yildiz durante la sfida). Lo stesso calciatore dei gialloneri, dopo la sfida, ha pubblicato una slideshow di foto dell'incontro, e tra queste figura anche lo scatto in cui viene immortalato con il riconoscimento in mano.

Da capire se ci sia stato un disguido al momento della consegna del premio, sta di fatto che Vlahovic ha deciso le sorti dell'incontro, trascinando la sua Juve al pareggio quando tutto sembrava perduto. Nonostante ciò resta... a mani vuote. Anche se DV9 risulta anche tra i giocatori della settimana in Champions. Ma chissà che il serbo non ci riesca alla prossima partita di Champions, quella col Villarreal, così da rifarsi e ottenere (stavolta per davvero) il premio di uomo partita.

