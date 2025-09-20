Toni, analisi Juve: "Vlahovic? L'unica colpa non è sua". Poi spegne i veleni su Di Gregorio

Durante la tappa di Istanbul del EA7 World Legends Padel Tour, in compagnia di Totti , Vieri e Materazzi , Luca Toni ha parlato di Juve in vista del match con il “suo” Verona: «Diciamo che ha fatto un gran recupero in Champions con il Borussia Dortmund - ha detto l’ex centravanti - La Juve sta prendendo un po’ troppi gol, sinceramente, sia in campionato che in Europa. Però, già quella voglia di non perdere, comunque, di ribaltare la partita con l’ Inter e di raggiungere il pareggio con il Borussia Dortmund, penso che sia un segnale positivo. Vedo un bel gruppo solido, poi è chiaro che devono migliorare su alcuni particolari, perché prendere quattro gol sono tanti. Di Gregorio? No, prendersela con un giocatore , secondo me, è sempre sbagliato. A volte può sbagliare il portiere o il difensore, tutti possono sbagliare. Gli attaccanti sbagliano un gol. Penso che sia una questione di squadra: dovranno valutare loro bene. Penso che tutti insieme devono fare sì che possano magari prendere meno gol».

Su Vlahovic

Toni ha parlato anche del suo amico Vlahovic: «Non sono stupito, perché sinceramente penso che l’unica “colpa” che possa avere è quella di guadagnare troppi soldi, però non è colpa sua. Se gli hanno fatto quello contratto, vuol dire che all’epoca la Juve pensava che potesse valere quei soldi. Quindi penso che Vlahovic adesso abbia meno pressioni perché non è partito titolare e hanno preso altri attaccanti. Però sinceramente per me è l’unico vero “attaccante” puro, vero killer dell’area di rigore. È chiaro che deve sempre migliorare fuori dall’area, però secondo me in area di rigore come lui ce ne sono pochi. Sono contento che sia partito bene e mi piace soprattutto il suo modo di affrontare le interviste e in generale le cose con molta umiltà; si mette a disposizione della squadra e penso che veramente per Tudor sia davvero una bella cosa. In una ipotetica classifica degli attaccanti della Serie A in che posizione metterei Vlahovic? Allora, giocando un po’ meno, potresti inserirlo un pochino più indietro in graduatoria, però sta facendo qualcosa di straordinario. Thuram dell’Inter, per me, deve migliorare in area di rigore; però abbiamo visto dall’inizio che fa dei gol da centravanti vero, di testa nei corner e punizioni. Però sai, in area di rigore, secondo me, come Vlahovic ce ne sono veramente pochi».

