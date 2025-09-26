Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

"Con Tudor sappiamo cosa fare, quando scendiamo in campo è più facile": Thuram svela il segreto Juve

Il centrocampista francese, intervistato dalla CBS ha parlato così del suo allenatore. E poi un elogio particolare a McKennie
4 min
ThuramJuventusTudor
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Impossibile immaginare un centrocampo senza Khéphren Thuram. Sì, anche in un momento come questo, in cui il francese è di fatto ancora alla ricerca della migliore condizione. Il gol all’Inter è stato fondamentale, ma può fare ancora di più. Anche perché ha qualità talmente spiccate da non doversi mai accontentare. Il suo spirito, però, è sempre positivo. Era così con Thiago Motta e pure con Igor Tudor il mood non è cambiato.
In un’intervista alla Cbs ha parlato così del suo attuale allenatore: "È una persona molto alla mano, parla tantissimo con noi. Quando è il momento di divertirsi si diverte con noi, ma quando è il momento di lavorare lo fa duramente. Quindi penso che abbia un buon equilibrio nella sua vicinanza alla squadra. Non so come dirlo, ma dato che è così vicino a noi può chiederci molto: noi siamo a disposti a seguirlo perché sappiamo che parla solo e soltanto per il nostro bene. Con Tudor lavoriamo molto fisicamente e tatticamente».

Metodologia Tudor e fattore McKennie

Thuram aggiunge una considerazione sulla metodologia del tecnico croato: "Prepara le partite molto bene e quando scendiamo in campo è più facile per noi, sappiamo sempre che cosa fare. Credo che sia merito del lavoro che sta facendo lui e del percorso che stiamo portando avanti insieme". Un attestato di stima sincero da parte del francese, che alla Juve si è ambientato alla perfezione. Nei riferimenti ai rapporti all’interno del gruppo squadra, non manca una battuta su un amico: Weston McKennie.

Thuram non perde l’occasione per elogiarlo: "Wes è un ragazzo fantastico, oltre ad essere un compagno di squadra eccezionale. È sempre lì per noi quando abbiamo bisogno di lui. Se hai bisogno di qualcosa, lui è presente sia dentro che fuori dal campo. A dire il vero, non ho nemmeno parole per descriverlo. Fa così tanto per la squadra che è davvero gratificante averlo al nostro fianco. Ed è anche un grande giocatore".


Del resto non è un caso che McKennie sia ciclicamente impiegato da ogni allenatore. Viene utilizzato in ogni ruolo del centrocampo e non solo. Raramente lo statunitense tradisce: non è un aspetto banale. Poi Thuram racconta il momento della squadra: "Sì, abbiamo vissuto un ottimo inizio di stagione. Credo che ci abbia aiutato ripartire da Tudor: era con noi anche al Mondiale per Club e penso che sia stato molto importante per noi stare insieme e imparare a lavorare a livello collettivo".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus