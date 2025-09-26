"Con Tudor sappiamo cosa fare, quando scendiamo in campo è più facile": Thuram svela il segreto Juve

Impossibile immaginare un centrocampo senza Khéphren Thuram . Sì, anche in un momento come questo, in cui il francese è di fatto ancora alla ricerca della migliore condizione. Il gol all’ Inter è stato fondamentale, ma può fare ancora di più. Anche perché ha qualità talmente spiccate da non doversi mai accontentare. Il suo spirito, però, è sempre positivo. Era così con Thiago Motta e pure con Igor Tudor il mood non è cambiato . In un’intervista alla Cbs ha parlato così del suo attuale allenatore: "È una persona molto alla mano, parla tantissimo con noi. Quando è il momento di divertirsi si diverte con noi, ma quando è il momento di lavorare lo fa duramente. Quindi penso che abbia un buon equilibrio nella sua vicinanza alla squadra. Non so come dirlo, ma dato che è così vicino a noi può chiederci molto: noi siamo a disposti a seguirlo perché sappiamo che parla solo e soltanto per il nostro bene. Con Tudor lavoriamo molto fisicamente e tatticamente».

Metodologia Tudor e fattore McKennie

Thuram aggiunge una considerazione sulla metodologia del tecnico croato: "Prepara le partite molto bene e quando scendiamo in campo è più facile per noi, sappiamo sempre che cosa fare. Credo che sia merito del lavoro che sta facendo lui e del percorso che stiamo portando avanti insieme". Un attestato di stima sincero da parte del francese, che alla Juve si è ambientato alla perfezione. Nei riferimenti ai rapporti all’interno del gruppo squadra, non manca una battuta su un amico: Weston McKennie.



Thuram non perde l’occasione per elogiarlo: "Wes è un ragazzo fantastico, oltre ad essere un compagno di squadra eccezionale. È sempre lì per noi quando abbiamo bisogno di lui. Se hai bisogno di qualcosa, lui è presente sia dentro che fuori dal campo. A dire il vero, non ho nemmeno parole per descriverlo. Fa così tanto per la squadra che è davvero gratificante averlo al nostro fianco. Ed è anche un grande giocatore".



Del resto non è un caso che McKennie sia ciclicamente impiegato da ogni allenatore. Viene utilizzato in ogni ruolo del centrocampo e non solo. Raramente lo statunitense tradisce: non è un aspetto banale. Poi Thuram racconta il momento della squadra: "Sì, abbiamo vissuto un ottimo inizio di stagione. Credo che ci abbia aiutato ripartire da Tudor: era con noi anche al Mondiale per Club e penso che sia stato molto importante per noi stare insieme e imparare a lavorare a livello collettivo".

