Juve, altri 80 milioni e nuovo CdA: soldi, piani e ambizioni per tornare al top

Tudor, sul cui orgoglio gobbo non si può dubitare, quel concetto lo ha espresso senza voler offendere il blasone della Juventus. Perché quando ha detto che «Cambiaso è pronto per un top club europeo come Real o City», sottintendendo che la Juventus ora non lo è, ha semplicemente scattato una fotografia della situazione, cupa ma perfettamente a fuoco. Se parliamo di storia, tradizione e numero di tifosi, la Juventus rimane un top club. Se consideriamo il livello tecnico, la potenza economica e l’ultimo quinquennio la Juventus non è un top club. Ieri il Consiglio di Amministrazione bianconero ha approvato il bilancio della scorsa stagione e il fatturato ha raggiunto i 529 milioni, il Real Madrid e il Manchester City, citati da Tudor, hanno sfondato il tetto del miliardo di euro. Un divario che non è colmabile, dato lo scenario attuale di una Serie A in affanno che consente meno ricavi commerciali e da diritti tv. E quel divario si sente tutto in campo, dove la differenza di qualità tecnica fra le rose è così ampia da lasciare poche speranze in caso di uno scontro nella fase a eliminazione diretta.