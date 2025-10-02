Perin svela il retroscena sulla rovesciata di Gatti: "È quello che è successo"

Un altro pareggio per la Juventus in Champions League. La formazione bianconera non va oltre il 2-2 contro gli spagnoli, sfiorando in più occasioni il gol del 3-1 prima della rete di Renato Veiga (ex di giornata) che ha fissato il risultato al 90'. Al termine della gara, Mattia Perin e Francisco Conceicao hanno commentato la prestazione della squadra, arrabbiati per il risultato ma con la testa già alla prossima partita con il Milan in campionato.

Perin: "La rovesciata di Gatti? L'abbiamo preparata così"

Impiegato ieri al posto di Di Gregorio, ha risposto ancora una volta presente facendosi trovare pronto in Champions League. Mattia Perin, ai microfoni di Prime Video, ha prima di tutto elogiato Gatti, autore di uno splendido gol in rovesciata e con il quale ha esultato dopo la rete: "L'avevamo preparata con il mister, perchè Weston ha una rimessa molto lunga e il mister ci dice sempre che non sono quelli che vanno nel primo palo a far gol, ma quelli sul secondo, ed effettivamente è quello che è successo".

Sull'esultanza dopo il gol: "È una cosa nostra, una cosa dello spogliatoio", ha commentato il portiere, senza svelare i retroscena. Il difensore dopo la rete ha, infatti, indicato Perin a distanza, quasi a cercare lo sguardo del portiere.