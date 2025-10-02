Perin svela il retroscena sulla rovesciata di Gatti: "È quello che è successo"

Un altro pareggio per la Juventus in Champions League. La formazione bianconera non va oltre il 2-2 contro gli spagnoli, sfiorando in più occasioni il gol del 3-1 prima della rete di Renato Veiga (ex di giornata) che ha fissato il risultato al 90'. Al termine della gara, Mattia Perin e Francisco Conceicao hanno commentato la prestazione della squadra, arrabbiati per il risultato ma con la testa già alla prossima partita con il Milan in campionato.
Perin: "La rovesciata di Gatti? L'abbiamo preparata così"
Impiegato ieri al posto di Di Gregorio, ha risposto ancora una volta presente facendosi trovare pronto in Champions League. Mattia Perin, ai microfoni di Prime Video, ha prima di tutto elogiato Gatti, autore di uno splendido gol in rovesciata e con il quale ha esultato dopo la rete: "L'avevamo preparata con il mister, perchè Weston ha una rimessa molto lunga e il mister ci dice sempre che non sono quelli che vanno nel primo palo a far gol, ma quelli sul secondo, ed effettivamente è quello che è successo".
Sull'esultanza dopo il gol: "È una cosa nostra, una cosa dello spogliatoio", ha commentato il portiere, senza svelare i retroscena. Il difensore dopo la rete ha, infatti, indicato Perin a distanza, quasi a cercare lo sguardo del portiere.
Conceicao: "Meglio nel secondo tempo, dobbiamo lavorare per vincere la prossima"
Anche Francisco Conceicao, che con il suo ingresso ha dato un'impronta diversa alla partita nel secondo tempo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con il Villarreal: "Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, nel primo non abbiamo fatto bene. Ma abbiamo parlato nello spogliatoio all'intervallo e abbiamo visto quello che dovevamo fare meglio. Siamo riusciti a fare meglio per 25 minuti nel secondo tempo e dopo loro hanno fatto un po’ di più e sono riusciti a fare quel goal alla fine. Penso che sia stata una partita difficile contro una squadra che è forte qua in casa. Dobbiamo continuare a lavorare per vincere la prossima partita in Champions".
"Adesso dobbiamo recuperare per il Milan"
Sul perchè non è partito dall'inizio: "Era giusto così, abbiamo parlato con tutto lo staff, con il mister, con tutti. Adesso dobbiamo recuperare tutti perchè domenica abbiamo una partita importante". Sul delicato match con il Milan in campionato: "Tutte le partite che giochiamo anche in Champions sono partite che sono importanti. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro, bene e vincere perché questo club deve vincere tutte le partite".
