Juve-Milan a Guida, l’arbitro che fece infuriare Conte e Marotta. E l’episodio Darmian-Chiesa…

Per Marco Guida non sarà certo una prima volta in una sfida di cartello: il fischietto campano ha già arbitrato numerosi big match della Juventus . L’ultimo incrocio risale alla scorsa stagione, in un rocambolesco 4-4 contro l’Inter , dove assegnò due rigori ai nerazzurri senza particolari polemiche . Ben diversa, invece, l’atmosfera nel precedente dell’1-1 a Torino nel 2023 , con reti di Vlahovic e Lautaro Martinez. In quel caso, a far discutere fu un episodio al limite: una sbracciata di Darmian su Chiesa , non sanzionata, avvenuta poco prima dell’azione che portò al pareggio dell’argentino.

La sfuriata di Conte e Marotta

Tra i precedenti più discussi tra la Juventus e l’arbitro Marco Guida, resta particolarmente acceso quello del gennaio 2013, quando i bianconeri ospitarono il Genoa allo Stadium in piena lotta Scudetto con il Napoli. La gara, terminata 1-1 con reti di Borriello e Quagliarella, fu segnata da fortissime polemiche arbitrali. Alla fine del match, infatti, Antonio Conte e Giuseppe Marotta si scagliarono duramente contro il direttore di gara, contestando diverse decisioni. La rabbia della Vecchia Signora esplose soprattutto per un rigore non concesso nei minuti finali per un presunto fallo di mano di Granqvist in area, a cui si aggiunsero altri due episodi dubbi: un contatto su Pogba e uno su Vucinic. A far infuriare Conte non fu solo la mancata assegnazione dei penalty, ma anche una frase pronunciata da Guida al termine della partita. “È una vergogna. Basta col fair-play, tutti hanno visto che c’erano tre rigori per noi: il mani di Granqvist, il fallo su Pogba e quello su Vucinic. Senza contare i soli tre minuti di recupero. Ma quello che non accetto è un arbitro che mi dice che non se l’è sentita di dare il rigore. Tutti hanno visto cosa è successo, pure un cieco avrebbe visto. Il rigore è sacrosanto e posso accettare un errore, ma non ciò che mi ha detto Guida”, tuonò l’allora tecnico bianconero.

Duro anche il commento dell’allora amministratore delegato Marotta, che pur escludendo la malafede sollevò dubbi sulla designazione stessa dell’arbitro: “Per un arbitro come Guida di Torre Annunziata ci sono difficoltà a venire ad arbitrare la Juventus. Non parlo di malafede ma di difficoltà. Al 94' un arbitro della provincia di Napoli si è trovato in difficoltà... Così come è consigliabile che un arbitro di Novara non arbitri la Juventus, così un arbitro napoletano non deve venire ad arbitrare la Juventus. Non grido ‘vergogna’ perché l’ha già fatto Conte”.