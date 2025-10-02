Juve-Milan a Guida, l’arbitro che fece infuriare Conte e Marotta. E l’episodio Darmian-Chiesa…

La designazione di Marco Guida per Juve-Milan non passerà inosservata, soprattutto dalle parti di Torino. Il fischietto campano (tra i più esperti) torna a incrociare i bianconeri in uno dei match più caldi della stagione, e con sé porta inevitabilmente i ricordi e precedenti tutt’altro che sereni. Non è solo questione di numeri o statistiche favorevoli: ogni volta che Guida arbitra la Juventus, qualcosa accade. Episodi al limite, decisioni discusse, frasi che hanno fatto rumore, come quel famoso “non me la sono sentita” rivolto ad Antonio Conte nel post-partita contro il Genoa. Un rigore non dato, proteste furibonde, e una ferita che in casa Juve non si è mai davvero rimarginata. Ora Guida, dopo aver diretto anche alcuni derby d'Italia contro l'Inter, ritrova i bianconeri davanti al Diavolo di Max Allegri, già carico per la sfida.
Juve-Milan a Guida, i precedenti e l'ultima con i rossoneri
Il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata ha arbitrato 27 volte la Juve. Il bilancio pende nettamente a favore della squadra di Tudor, infatti sono solo due le sconfitte. Ben 17 le vittorie e 8 i pareggi. E uno di quei due ko è avvenuto proprio contro il Milan, nel match giocato in estate 2020 dopo la pausa per il Covid. Partita segnata dalla rimonta dei rossoneri dopo il doppio vantaggio bianconero firmato da Rabiot e Cristiano Ronaldo. Poi Ibra e compagni sono riusciti a calare un poker che per fortuna di Sarri non si è rivelato decisivo nella corsa allo scudetto, poi vinto dalla Vecchia Signora. Dopo il match contro il Diavolo, con Guida i bianconeri hanno sempre vinto, ma non sono mancate storicamente le polemiche e gli episodi controversi.
L'episodio Chiesa-Darmian
Per Marco Guida non sarà certo una prima volta in una sfida di cartello: il fischietto campano ha già arbitrato numerosi big match della Juventus. L’ultimo incrocio risale alla scorsa stagione, in un rocambolesco 4-4 contro l’Inter, dove assegnò due rigori ai nerazzurri senza particolari polemiche. Ben diversa, invece, l’atmosfera nel precedente dell’1-1 a Torino nel 2023, con reti di Vlahovic e Lautaro Martinez. In quel caso, a far discutere fu un episodio al limite: una sbracciata di Darmian su Chiesa, non sanzionata, avvenuta poco prima dell’azione che portò al pareggio dell’argentino.
La sfuriata di Conte e Marotta
Tra i precedenti più discussi tra la Juventus e l’arbitro Marco Guida, resta particolarmente acceso quello del gennaio 2013, quando i bianconeri ospitarono il Genoa allo Stadium in piena lotta Scudetto con il Napoli. La gara, terminata 1-1 con reti di Borriello e Quagliarella, fu segnata da fortissime polemiche arbitrali. Alla fine del match, infatti, Antonio Conte e Giuseppe Marotta si scagliarono duramente contro il direttore di gara, contestando diverse decisioni. La rabbia della Vecchia Signora esplose soprattutto per un rigore non concesso nei minuti finali per un presunto fallo di mano di Granqvist in area, a cui si aggiunsero altri due episodi dubbi: un contatto su Pogba e uno su Vucinic. A far infuriare Conte non fu solo la mancata assegnazione dei penalty, ma anche una frase pronunciata da Guida al termine della partita. “È una vergogna. Basta col fair-play, tutti hanno visto che c’erano tre rigori per noi: il mani di Granqvist, il fallo su Pogba e quello su Vucinic. Senza contare i soli tre minuti di recupero. Ma quello che non accetto è un arbitro che mi dice che non se l’è sentita di dare il rigore. Tutti hanno visto cosa è successo, pure un cieco avrebbe visto. Il rigore è sacrosanto e posso accettare un errore, ma non ciò che mi ha detto Guida”, tuonò l’allora tecnico bianconero.
Duro anche il commento dell’allora amministratore delegato Marotta, che pur escludendo la malafede sollevò dubbi sulla designazione stessa dell’arbitro: “Per un arbitro come Guida di Torre Annunziata ci sono difficoltà a venire ad arbitrare la Juventus. Non parlo di malafede ma di difficoltà. Al 94' un arbitro della provincia di Napoli si è trovato in difficoltà... Così come è consigliabile che un arbitro di Novara non arbitri la Juventus, così un arbitro napoletano non deve venire ad arbitrare la Juventus. Non grido ‘vergogna’ perché l’ha già fatto Conte”.
Serie A, le designazioni della sesta giornata
Hellas Verona – Sassuolo
Venerdì 03/10 – h. 20:45
-
Arbitro: Fourneau
-
Assistenti: Imperiale – Regattieri
-
IV Uomo: Marchetti
-
VAR: Maggioni
-
AVAR: Maresca
Lazio – Torino
Sabato 04/10 – h. 15:00
-
Arbitro: Piccinini
-
Assistenti: Capaldo – Laudato
-
IV Uomo: Marinelli
-
VAR: Ghersini
-
AVAR: Chiffi
Parma – Lecce
Sabato 04/10 – h. 15:00
-
Arbitro: Doveri
-
Assistenti: Berti – Bianchini
-
IV Uomo: Calzavara
-
VAR: Maresca
-
AVAR: Di Paolo
Inter – Cremonese
Sabato 04/10 – h. 18:00
-
Arbitro: Feliciani
-
Assistenti: Lo Cicero – Politi
-
IV Uomo: Rapuano
-
VAR: Gariglio
-
AVAR: Di Bello
Atalanta – Como
Sabato – h. 20.45
-
Arbitro: Zufferli
-
Assistenti: Preti – Luciani
-
IV Uomo: Zanotti
-
VAR: Marini
-
AVAR: Maggioni
Udinese – Cagliari
Domenica – h. 12:30
-
Arbitro: Arena
-
Assistenti: Baccini – Ceccon
-
IV Uomo: Mucera
-
VAR: Di Paolo
-
AVAR: Prontera
Bologna – Pisa
Domenica – h. 15:00
-
Arbitro: Abisso
-
Assistenti: Vecchi – Di Gioia
-
IV Uomo: Collu
-
VAR: Meraviglia
-
AVAR: Volpi
Fiorentina – Roma
Domenica – h. 15:00
-
Arbitro: Colombo
-
Assistenti: Perrotti – Moro
-
IV Uomo: Massimi
-
VAR: Chiffi
-
AVAR: Gariglio
Napoli – Genoa
Domenica – h. 18:00
-
Arbitro: La Penna
-
Assistenti: Passeri – Trinchieri
-
IV Uomo: Galipò
-
VAR: Pezzuto
-
AVAR: Sozza
Juventus – Milan
Domenica – h. 20:45
-
Arbitro: Guida
-
Assistenti: Colarossi – Rossi C.
-
IV Uomo: Ayroldi
-
VAR: Di Bello
-
AVAR: Ghersini
