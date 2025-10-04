Tre uomini per cambiare la Juve: Comolli, l'ultima scelta è la più difficile

Juve, i piani per il ds

Braz ha aspettato per un po’, ma poi ha ceduto al corteggiamento dell’Al Ahli: evidentemente la Juve ha altri piani per quel ruolo. Con l’uscita di scena di Braz si riduce ulteriormente la lista dei papabili per il ruolo di ds bianconero. La soluzione italiana resta sempre quella, da diverse settimane: la candidatura di Marco Ottolini, che in questo momento è però sotto contratto con il Genoa e che quindi potrebbe trasferirsi a Torino solo a fine stagione o in caso di rescissione con la società di appartenenza attuale. A questo punto la pista straniera porta a Diego Lopez, ex Lens e Bordeaux che Comolli conosce bene. A meno che non si liberi Viktor Bezhani dal Tolosa, lì dove ha lavorato a lungo fianco a fianco proprio con l’attuale dg e futuro ad bianconero. A breve cominceranno le prime manovre per impostare il mercato di gennaio e, nel giro di qualche mese, si inizierà a lavorare anche per la finestra più grande, quella estiva, anche perché, soprattutto sui giovani, bisogna muoversi con ampio anticipo per superare la concorrenza.