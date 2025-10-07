L'ex Juve: "Inter favorita, Conte eccezionale. Vorrei vederlo vincere in Europa"

La crescita di Spinazzola e il "nuovo" Napoli

“Spinazzola a Napoli si sta esprimendo bene. Leo è diventato un giocatore completo, ha imparato a fare le due fasi in maniera importante. Ero con lui a Perugia, lui nasce come esterno alto, poi è stato adattato terzino e da lì ha dimostrato di essere di una categoria superiore ed infatti ha fatto una bella carriera in Serie A. Sull’aspetto difensivo è migliorato molto, prima era bravo in fase offensiva, ma Conte gli ha insegnato tantissime cose. È stato frenato da un infortunio molto grave, ma ad oggi il Napoli ha un giocatore molto duttile perchè può giocare a destra e a sinistra e devo dire che sono molto orgoglioso di lui, è un bravissimo ragazzo, ho un ottimo ricordo di lui" - ha raccontato Lanzafame. Poi l'ex Juve ha fatto una panoramica sulla squadra azzurra: "Il Napoli ha rinforzato la rosa e in panchina ci sono calciatori di alto livello. Con il Genoa infatti dopo un primo tempo di basso livello rispetto agli standard del Napoli, la sterzata è arrivata dalla panchina e devo dire che i cambi rispondono sempre presente, merito di Conte che tiene sempre tutti sul pezzo".

La favorita per lo scudetto

Lanzafame ha svelato poi la sua favorita per la vittoria del campionato: "L’Inter negli ultimi 4 anni è sempre stata la squadra più forte ed attrezzata quindi se guardo il potenziale della rosa, metto ancora una volta loro davanti. Il Napoli però ha il fattore Conte e gli allenatori forti diventano impattanti e spostano gli equilibri. Non sempre quindi la più forte vince, lo scorso anno infatti il Napoli non era paragonabile all’Inter. A questi livelli dove i ritmi sono elevati e il tasso di infortunio è altissimo, giocare 3 competizioni porta via energie e provoca molto stress quindi si perde qualcosa in campionato. Il Napoli lo scorso anno ha fatto una sola competizione, quest’anno invece con l'Inter gioca alla pari. La Champions toglie energie e anche qualche punto". Poi ha concluso: "Aneddoto su Antonio Conte? Ce ne sono tanti! E tanti restano all’interno dello spogliatoio.Tanti calciatori allenati da lui ne hanno raccontate di ogni, per me è un allenatore speciale. Conte è un allenatore che si evolve anno dopo anno, ha migliorato il suo bagaglio tattico, è eccezionale sul piano B, sul piano C e mi piacerebbe vederlo vittorioso anche in una competizione europea”.