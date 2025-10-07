Tehter e Juve, Ardoino in CdA: il titolo decolla, la Borsa ci crede

Come può incidere

Un consigliere può incidere in qualche modo sulle decisioni e sul futuro del club: ad esempio, può porre il veto su alcuni movimenti di mercato e dare la sua opinione tra campo, società e proprietà. Soprattutto, può immettere denaro fresco attraverso un aumento del capitale, che sarà gestito poi esclusivamente dalla dirigenza. E Ardoino sembra avere intenzione di versare denaro per il rilancio del club. Lo ha annunciato più volte. "Sicuramente la società deve ristrutturarsi. In questo momento si è un po’ persa la rotta, almeno dal mio punto di vista. Sembra quasi che l’allenatore abbia perso il supporto della squadra. Sembra che i tifosi abbiano perso fiducia nell’allenatore, quindi bisogna ritrovarsi, la Juve deve ritrovare se stessa. Non dico che l’allenatore debba andare via, cioè non voglio, ripeto, fare quello che critica facile. Perché so com’è, facile criticare quando poi non sei tu a gestire direttamente gli affari. Però, secondo me, è evidente che c’è un problema di organizzazione, di supporto e di fiducia che va sistemato" ha detto Ardoino in una recente intervista a Tuttosport.