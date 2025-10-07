Tehter e Juve, Ardoino in CdA: il titolo decolla, la Borsa ci crede

Sembrano giorni importanti in casa Juventus per il futuro. Tether, il colosso di criptovalute che nel corso degli ultimi mesi ha acquisito quote della società bianconera fino a oltre il 10% delle azioni, è pronta a presentare una propria lista di candidati per il CdA che si rinnoverà il prossimo 7 novembre. E il nuovo CdA potrebbe essere caratterizzato soprattutto dall'ingresso di Paolo Ardoino, che potrebbe rappresentare una svolta importante, dal punto di vista soprattutto finanziario, per il futuro del club. Ardoino, sesta persona italiana più ricca nel 2025 secondo Forbes Italia, ha un patrimonio stimato attorno ai 3,9 miliardi di dollari soprattutto grazie al suo ruolo di CEO in Tether, l'azienda che gestisce la stablecoin USDt.
Svolta Ardoino? E il titolo vola in Borsa
E il titolo Juve ha già iniziato volare in Borsa, sospinto proprio dall’indiscrezioni sull’imminente ingresso di Ardoino nel Consiglio di amministrazione dei bianconeri. La sua entrata nel mondo Juve potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la Vecchia Signora anche per quanto riguarda innovazione e nuovi capitali in un momento in cui sport e tecnologie si intrecciano sempre di più. E la reazione positiva del titolo in Borsa lo conferma. La Tether, inoltre, è impegnata in un'operazione di aumento di capitale da 800 milioni di euro che potrebbe portare a nuove sinergie tra mondo delle criptovalute e business sportivo. Il prossimo 7 novembre sarà ufficializzato il nuovo CdA, con Damien Comolli pronto ad assumere il ruolo di ad e Giorgio Chiellini che entrerà fra i nuovi consiglieri. E, forse, con la ‘svolta’ Ardoino.
Come può incidere
Un consigliere può incidere in qualche modo sulle decisioni e sul futuro del club: ad esempio, può porre il veto su alcuni movimenti di mercato e dare la sua opinione tra campo, società e proprietà. Soprattutto, può immettere denaro fresco attraverso un aumento del capitale, che sarà gestito poi esclusivamente dalla dirigenza. E Ardoino sembra avere intenzione di versare denaro per il rilancio del club. Lo ha annunciato più volte. "Sicuramente la società deve ristrutturarsi. In questo momento si è un po’ persa la rotta, almeno dal mio punto di vista. Sembra quasi che l’allenatore abbia perso il supporto della squadra. Sembra che i tifosi abbiano perso fiducia nell’allenatore, quindi bisogna ritrovarsi, la Juve deve ritrovare se stessa. Non dico che l’allenatore debba andare via, cioè non voglio, ripeto, fare quello che critica facile. Perché so com’è, facile criticare quando poi non sei tu a gestire direttamente gli affari. Però, secondo me, è evidente che c’è un problema di organizzazione, di supporto e di fiducia che va sistemato" ha detto Ardoino in una recente intervista a Tuttosport.
