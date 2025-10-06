Ardoino di Tether pronto a entrare nel CdA Juve: quanto incide e come può portare più soldi

Ardoino a Tuttosport: "Fiducia dei tifosi poco salda"

Intervistato in esclusiva da Tuttosport, Ardoino ha raccontato che alla base del suo investimento in Juventus c'è la visione di una nuova forma di contatto con l'enorme parco di tifosi su scala mondiale, necessaria per rilanciare il valore del brand. Un "contatto più diretto" per "costruire qualcosa di più concreto", le cui condizioni devono essere create a partire dalla ristrutturazione della società: "Sicuramente la società deve ristrutturarsi. In questo momento si è un po’ persa la rotta, almeno dal mio punto di vista. Sembra quasi che l’allenatore abbia perso il supporto della squadra. Sembra che i tifosi abbiano perso fiducia nell’allenatore, quindi bisogna ritrovarsi, la Juve deve ritrovare se stessa. Non dico che l’allenatore debba andare via, cioè non voglio, ripeto, fare quello che critica facile. Perché so com’è, facile criticare quando poi non sei tu a gestire direttamente gli affari. Però, secondo me, è evidente che c’è un problema di organizzazione, di supporto e di fiducia che va sistemato". La soluzione? "Non c’è un’unica soluzione, sicuramente deve partire comunque dalla dirigenza, ripeto, non vuol dire che la dirigenza deve essere cambiata, ma la dirigenza è quella che deve concentrarsi prima su se stessa, concentrarsi sulla squadra e cercare di stabilire di nuovo un rapporto di fiducia con i tifosi perché in questo momento mi sembra che sia veramente poco salda", ha dichiarato a Tuttosport.