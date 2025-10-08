Nuova Juve, Tether: “Un candidato per il CdA”. Casting ds: l’idea di Comolli e i nomi in lizza

TORINO - La data, ormai nota, è comunque da cerchiare in rosso: per comprendere il futuro della Juve occorrerà arrivare al prossimo 7 novembre. Ci sarà la prossima Assemblea degli Azionisti, e un po’ di destini inevitabilmente cambieranno. Dalla posizione dell’attuale Ceo, Maurizio Scanavino, all’inserimento di nuove figure, come quella del direttore sportivo. Di sicuro, dal momento in cui sarà costituito il Consiglio d’Amministrazione, si avrà un quadro più chiaro pure dei giochi di forza che in questo momento tirano i fili di Juventus. A partire da un punto nevralgico, forse più social che concreto, comunque con un grado d’attenzione piuttosto alto. E cioè: anche Tether potrebbe far parte del CdA? C’è chi spera, c’è chi frena, c’è chi aumenta i giri della curiosità. Come Paolo Ardoino, numero uno della società di criptovalute, che sul suo profilo X ha annunciato la presentazione di una lista di candidati per il Consiglio bianconero.
Il candidato per il CdA
Tether detiene, al momento, una partecipazione del 10,7% del capitale aziendale bianconero: davanti c’è solo Exor, da cui si attende una risposta formale alla richiesta avanzata dagli azionisti di minoranza. Ardoino, ormai da mesi, spinge per un controllo più diretto della società: tenta il dialogo, stuzzica i tifosi, agita Twitter, prova a infilarsi nei discorsi come dettasse un inserimento tra le linee della difesa avversaria. Nulla, o quasi. Certamente poco, troppo poco per i pionieri delle cripto, il cui impatto finora è stato un numero in una relazione finanziaria. A prescindere, ora tra i pensieri della proprietà c’è la chiusura della rivoluzione avviata con la nomina di Damien Comolli, diventato direttore generale all’inizio dello scorso giugno e destinato a prendere possesso della scrivania di Scanavino nelle prossime settimane. Il giro di nomine dovrebbe infatti concludersi con quella del direttore sportivo, rimasta in sospeso nonostante il mercato da fare e le opportunità da cogliere. In realtà, e qui Comolli è sempre stato chiaro, nell’idea del dirigente francese il ds avrebbe compiti differenti rispetto al costume (soprattutto) italiano: sarebbe sostanzialmente a capo dello scouting, l’uomo da cui partirebbero le segnalazioni e successivamente le operazioni.
Nuovo ds: da Ottolini a Lopez
Un po’ come accade negli sport americani - sì, si torna spesso lì -, dove il capo delle operazioni, di fatto il General Manager, raccoglie nomi e dati, impressioni e sensazioni, prima di arrivare a una decisione definitiva sul profilo da acquistare. Più o meno, questo tipo di selezione è avvenuta anche per il direttore sportivo, per il quale Comolli si è preso tutto il tempo a disposizione, e solamente al termine di un’estate di estenuanti trattative. In lizza c’è Marco Ottolini, al momento sotto contratto con il Genoa ma con un passato già juventino, e con lui resistono i profili stranieri come Viktor Bezhani - si parlava di lui pure a giugno, poi la promozione interna al Tolosa - e ancor di più Diego Lopez, ex Lens, tra i più gettonati nelle ultime curve anche perché senza squadra e dunque libero di accasarsi subito. La strada verso la scelta è praticamente ultimata: non c’è più casting, non c’è più attesa. C’è solamente la voglia di inaugurare, una volta di più, questo nuovo corso di Juventus. A partire dalle figure apicali per poi proseguire con quelle di campo. L’attesa, e la conseguente sensazione di standby, che pure pare perfettamente in linea con i risultati e la pareggite, è finalmente destinata a sciogliersi in un annuncio. Sarà una nuova era, e avrà tutte le intenzioni di dimostrarlo.
TORINO - La data, ormai nota, è comunque da cerchiare in rosso: per comprendere il futuro della Juve occorrerà arrivare al prossimo 7 novembre. Ci sarà la prossima Assemblea degli Azionisti, e un po’ di destini inevitabilmente cambieranno. Dalla posizione dell’attuale Ceo, Maurizio Scanavino, all’inserimento di nuove figure, come quella del direttore sportivo. Di sicuro, dal momento in cui sarà costituito il Consiglio d’Amministrazione, si avrà un quadro più chiaro pure dei giochi di forza che in questo momento tirano i fili di Juventus. A partire da un punto nevralgico, forse più social che concreto, comunque con un grado d’attenzione piuttosto alto. E cioè: anche Tether potrebbe far parte del CdA? C’è chi spera, c’è chi frena, c’è chi aumenta i giri della curiosità. Come Paolo Ardoino, numero uno della società di criptovalute, che sul suo profilo X ha annunciato la presentazione di una lista di candidati per il Consiglio bianconero.
Il candidato per il CdA
Tether detiene, al momento, una partecipazione del 10,7% del capitale aziendale bianconero: davanti c’è solo Exor, da cui si attende una risposta formale alla richiesta avanzata dagli azionisti di minoranza. Ardoino, ormai da mesi, spinge per un controllo più diretto della società: tenta il dialogo, stuzzica i tifosi, agita Twitter, prova a infilarsi nei discorsi come dettasse un inserimento tra le linee della difesa avversaria. Nulla, o quasi. Certamente poco, troppo poco per i pionieri delle cripto, il cui impatto finora è stato un numero in una relazione finanziaria. A prescindere, ora tra i pensieri della proprietà c’è la chiusura della rivoluzione avviata con la nomina di Damien Comolli, diventato direttore generale all’inizio dello scorso giugno e destinato a prendere possesso della scrivania di Scanavino nelle prossime settimane. Il giro di nomine dovrebbe infatti concludersi con quella del direttore sportivo, rimasta in sospeso nonostante il mercato da fare e le opportunità da cogliere. In realtà, e qui Comolli è sempre stato chiaro, nell’idea del dirigente francese il ds avrebbe compiti differenti rispetto al costume (soprattutto) italiano: sarebbe sostanzialmente a capo dello scouting, l’uomo da cui partirebbero le segnalazioni e successivamente le operazioni.