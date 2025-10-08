Nuova Juve, Tether: “Un candidato per il CdA”. Casting ds: l’idea di Comolli e i nomi in lizza

Nuovo ds: da Ottolini a Lopez

Un po’ come accade negli sport americani - sì, si torna spesso lì -, dove il capo delle operazioni, di fatto il General Manager, raccoglie nomi e dati, impressioni e sensazioni, prima di arrivare a una decisione definitiva sul profilo da acquistare. Più o meno, questo tipo di selezione è avvenuta anche per il direttore sportivo, per il quale Comolli si è preso tutto il tempo a disposizione, e solamente al termine di un’estate di estenuanti trattative. In lizza c’è Marco Ottolini, al momento sotto contratto con il Genoa ma con un passato già juventino, e con lui resistono i profili stranieri come Viktor Bezhani - si parlava di lui pure a giugno, poi la promozione interna al Tolosa - e ancor di più Diego Lopez, ex Lens, tra i più gettonati nelle ultime curve anche perché senza squadra e dunque libero di accasarsi subito. La strada verso la scelta è praticamente ultimata: non c’è più casting, non c’è più attesa. C’è solamente la voglia di inaugurare, una volta di più, questo nuovo corso di Juventus. A partire dalle figure apicali per poi proseguire con quelle di campo. L’attesa, e la conseguente sensazione di standby, che pure pare perfettamente in linea con i risultati e la pareggite, è finalmente destinata a sciogliersi in un annuncio. Sarà una nuova era, e avrà tutte le intenzioni di dimostrarlo.