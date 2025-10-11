Openda, 45 milioni e reso non previsto. Ecco quando scatta l'obbligo per la Juve

La spedizione è costata 45 milioni di euro. Il reso, no, non è previsto. Non ci sono possibilità di ripensamenti, non esiste un modo per congelare un investimento di fatto già perfezionato. Lois Openda non è ancora di proprietà bianconera, ma è come se lo fosse già. Il retroscena sul suo approdo a Torino, in particolare sulla formula che ha permesso al belga di firmare per la Juventus, è legato alle condizioni del suo riscatto. I 3 milioni di euro per il prestito oneroso sono già stati versati, i 42 milioni per il riscatto sono poco più di una formalità. Già, perché basterà semplicemente il raggiungimento della salvezza per rendere Openda bianconero al 100%. Una condizione banale, semplicissima, che sarà realtà nei mesi invernali. Gli accordi col Lipsia sono questi. Non sussistono, dunque, vincoli legati alle presenze o al raggiungimento di obiettivi singoli o di squadra più ambiziosi della permanenza in Serie A. La chiave per la Juve, di fatto, era semplicemente prendere Openda (firmerà un contratto fino a giugno 2030) ottenendo una condizione vantaggiosa per il pagamento.