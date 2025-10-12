Calciomercato Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra Zhegrova

In fondo gennaio non è poi così lontano. Ecco perché in casa Juventus sono già cominciate le grandi manovre in vista della finestra invernale di mercato per provare a rinforzare l’organico a disposizione di Igor Tudor . Mosse necessarie per alzare la competitività della squadra e cercare di arrivare il più in alto possibile. Fari puntati in particolare sulle corsie esterne, dove serve uno specialista che possa giocare a tutta fascia. Mancanza all’interno della rosa della quale sia il dg Damien Comolli sia il dt Francois Modesto erano già coscienti a fine estate, quando avevano provato a trovare last minute un elemento nel ruolo di piede destro. In questa direzione si spiegano i contatti avuti ad agosto inoltrato dalla Vecchia Signora per Jonathan Clauss (Nizza), Sacha Boey (Bayern Monaco) e Arnau Martinez (Girona). Quest’ultimo potrebbe tornare d’attualità a gennaio, visto che alla fine è rimasto in Catalogna dopo essere stato cercato da diversi club italiani (anche il Milan aveva fatto un tentativo…) e inglesi (West Ham e Crystal Palace). La sensazione è il classe 2003 possa cambiare maglia tra qualche mese, con la Juve che non ha mai perso di vista il laterale destro cresciuto nella cantera del Barcellona. Nelle ultime settimane, però, gli scout bianconeri hanno seguito da vicino e con grande attenzione altri due terzini.

Occhi puntati sull'esterno olandese

Promosso a pieni voti l’inglese Brooke Norton-Cuffy, che come il collega del Girona ha un prezzo abbordabile (intorno ai 10-12 milioni). La sensazione è che il Genoa preferirebbe venderlo la prossima estate piuttosto che a gennaio, anche se la storia del club ligure dice che dinanzi ad offerte congrue alla fine i rossoblù hanno sempre capitolato, cedendo i pezzi pregiati anche a gennaio. Motivo per cui da Torino restano vigili e continuano a tenere d’occhio il talentino inglese. Il numero 15 genoano, infatti, piace parecchio dalle parti della Continassa per la grande esplosività che gli consente di fare su e giù sulla fascia a ritmi elevatissimi. Doti che lo rendono un quinto ideale per il 3-5-2 targato Tudor. Discorso simile per Jordan Teze. Gli scout juventini hanno acceso i propri radar nelle ultime settimane per l’esterno olandese del Monaco. Relazioni brillanti che hanno fatto entrare il classe 1999 all’interno del casting bianconero per la fascia destra. Ora il ribaltone in panchina effettuato nel Principato (ingaggiato Pocognoli al posto dell’esonerato Adi Hutter) potrebbe però mischiare le carte e cambiare gli scenari, al netto del fatto che il titolare in casa monegasca rimane il brasiliano Vanderson (attualmente infortunato).

Nei database c'è anche il mancino Guerreiro

Teze al momento sta giocando e facendo bene, ma al rientro dell’ex Gremio il laterale olandese rischia di tornare fisso in panchina. Per questo la Juve lo tiene d’occhio e sta valutando se fare una mossa. Magari sfruttando pure gli ottimi rapporti coi sui agenti Hasan Cetinkaya e Ali Dursun. Due nomi ben noti dalle parti della Continassa, visto che hanno orchestrato poche settimane fa l’approdo in Italia di Edon Zhegrova e vantano appunto ottimi rapporti con i dirigenti juventini. Un aspetto questo tutt’altro che da sottovalutare in sede di mercato. Infine nei database della Vecchia Signora c’è anche il mancino Raphael Guerreiro, in scadenza a giugno col Bayern e lontano dal rinnovare il contratto coi tedeschi. La Juve si è informata e ci pensa.

