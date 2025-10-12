La Juve ha un giocatore da Pallone d'Oro, lo dice anche Calhanoglu: "Io no, ma lui può vincerlo"

La stella di Yidilz in Bulgaria ha brillato in modo accecante . Il numero 10 della Juve sta continuando ad incidere e a determinare anche con la Turchia , con Montella che lo ha messo al centro del progetto. E lui ha risposto presente: prima un gol da attaccante vero in area e poi una delle sue giocate partendo da sinistra. In tutte e due le azioni ha trovato l'angolino lontano. Tutti in nazionale se lo godono e anche i bianconeri da Torino, che sperano di averlo al massimo della forma per le prossime trasferte contro Como, Real Madrid e Lazio. Intanto anche Calhanoglu si è espresso senza mezzi termini sul talento del fuoriclasse della Juve.

Calhanoglu investe sul talento di Yildiz

Calhanoglu, leader dell’Inter e protagonista indiscusso della rinascita nerazzurra dopo l'inizio difficile, non ha mai nascosto il suo orgoglio nel rappresentare la Turchia a livello internazionale. E proprio in questo contesto, durante l'intervista post partita, ha speso parole importanti per Kenan Yıldız, talento classe 2005 della Juventus: “Pallone d’oro? Io non lo vincerò, ma Yıldız sì, lui può farcela” ha detto a Sportmediaset dopo la partita vinta contro la Bulgaria. Una dichiarazione che sorprende solo in parte. Nonostante la storica rivalità tra Inter e Juventus, il centrocampista ha dimostrato ancora una volta di saper distinguere il club dal senso di appartenenza nazionale. Yildiz, già titolare alla Juventus e ormai punto fermo anche della Nazionale turca, ha impressionato tutti per personalità, tecnica e capacità di incidere anche nei momenti difficili. Calhanoglu, che di talento se ne intende, vede in lui non solo un simbolo del futuro della Turchia, ma anche un candidato credibile per i massimi riconoscimenti individuali, a dispetto della giovane età. Poi il perno nerazzurro ha fatto chiarezza anche su quello che è successo questa estate durante il calciomercato.

"Inter? Non è successo nulla questa estate"

“Non è mai successo niente questa estate. Io sono stato sempre un giocatore dell’Inter, quindi sono contento di continuare e faccio tutto per il mio club perché, ribadisco, sono un giocatore dell’Inter. Quindi non è cambiato niente per me. Non è mai cambiato niente. Dunque, come sempre darò il mio massimo" - Calhanoglu ha voluto fare così chiarezza sulla telenovela di calciomercato dei mesi scorsi e ha chiuso l'argomento. Ora pensa solo al campo e ad esultare con la Turchia insieme ad Yildiz.