Bremer si opera di nuovo al ginocchio: cosa è successo, il comunicato Juve

Non c'è pace per Bremer e la Juventus. La stagione è appena iniziata e subito sono arrivate brutte notizie. Il difensore dovrà andare sotto i ferri per operarsi nuovamente al ginocchio sinistro. Un piccolo allarme c'era stato in seguito a un problema che lo aveva costretto al cambio contro l'Atalanta. Nel post partita però Tudor aveva rassicurato tutti, spegando come non fosse nulla di grave e solo un sovraccarico. Il brasiliano, per evitare ricadute dopo il brutto ko della scorsa stagione, è stato tenuto a riposo nelle successive sfide in Champions League contro il Villarreal e in Serie A contro il Milan, ma ora è arrivata la doccia fredda per la Vecchia Signora.
Infortunio Bremer, il comunicato della Juve
"Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva" - si legge nel comunicato della Juve. Un fulmine a ciel sereno che colpisce in modo brusco tutta la squadra, che in questo inizio di campionato si è appesa molto alla leadership del proprio difensore. Quando è stato in campo ha fatto sempre la differenza in positivo ed è stato sempre uno dei pochi a salvarsi. Ora senza di lui, Tudor dovrà correre ai ripari con qualche soluzione che non faccia crollare totalmente la stabilità della squadra per i prossimi due mesi.
Bremer e gli allenamenti in palestra
Nonostante l’assenza dai campi, Bremer ha continuato a lavorare duramente, anche durante i giorni di riposo. Un messaggio importante era arrivato anche dai suoi canali social: una foto in palestra accompagnata da emoji che indicano forza e determinazione. Il difensore non si è di certo fermato ai box e ha continuato il suo percorso per cercare di farsi trovare pronto in vista del trittico di trasferte contro Como-Real Madrid-Lazio. Ora purtroppo sarà costretto ad arrendersi e ad operarsi, cercando di rimanere lucido anche mentalmente dopo già il calvario dello scorso anno.
L'infortunio con il Lipsia e il rientro
Dopo l’infortunio al ginocchio subito contro il Lipsia in Champions League, Bremer ha affrontato un lungo e delicato percorso di recupero che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre nove mesi. Una diagnosi pesante – rottura del legamento crociato – che ha imposto allo staff medico e al giocatore di scegliere la via della prudenza, rinunciando non solo all’intera passata stagione, ma anche a un appuntamento prestigioso come il Mondiale per Club. Una scelta sofferta ma ponderata, mirata a garantire un recupero completo e stabile, senza forzature, per permettere al difensore brasiliano di tornare ai suoi livelli senza rischi di ricadute. Dopo mesi di lavoro tra palestra, terapie e allenamenti personalizzati, Bremer è rientrato prima nelle amichevoli estive e poi con una grande prova di personalità contro il Parma pronto a trascinare il gruppo. Un recupero che si è dimostrato subito fondamentale per Tudor. Ora è arrivata la mazzata, con l'allenatore che non potrà contare sul suo unico fuoriclasse. E i bianconeri pregano per cercare di non perderlo di nuovo per troppo tempo.
Quali partite salta Bremer
Il difensore bianconero dopo l'operazione starà fuori per almeno 6-8 settimane e salterà tante partite importanti per il cammino della Juve in Serie A e in Champions League. Subito Tudor sarà chiamato a prendere decisioni importanti visto che il brasiliano non ci sarà per le tre trasferte contro il Como, il Real Madrid e la Lazio. Dopo questo tour de force, i bianconeri potranno respirare contro la Cremonese e poi avranno lo Sporting e il Torino, altre gare sempre senza il difensore. Gleison continuerà a stare ai box certamente anche per le sfide contro la Fiorentina, Bodo, Cagliari, Udinese. Molto probabilmente, per non rischiare rientri anticipati (ma si valuterà in seguito), non affronterà neanche il Napoli il 7 dicembre e il Pafos e il Bologna nella settimana successiva. Al momento la prima data da cerchiare sarebbe per la sfida contro la Roma il 20 dicembre, ma molto dipenderà dalla reazione del giocatore all'intervento.
La reazione dei tifosi
I tifosi sui social non hanno preso bene questo grave infortunio di Bremer e alcuni hanno evidenziato anche come un rinforzo in difesa sarebbe stato necessario: "Con Bremer che rientrava da un crociato e con Kelly e Gatti che avevano già mostrato i propri limiti, trovo ancora inaccettabile spendere 40-50 milioni a fine mercato per rinforzare un attacco che era già al completo" - si legge su X. Altri pensano anche alle possibili soluzioni che potrebbe adottare Tudor: "Se per due mesetti passi a 4 dietro, non credo che ci sia dell'incostituzionalità". "Purtroppo infortuni così gravi come quello subito la scorsa stagione da Bremer fanno sì che gli strascichi vadano avanti diverso tempo. Vedi anche Cabal. Per tornare come prima, se torni come prima, ci vuole un'altra stagione. Questa" - ha scritto un altro utente. Ma il pensiero comune è solo uno: sperare che il recupero non duri più del previsto. Bremer porta punti e averlo fa tutta la differenza del mondo.
Non c'è pace per Bremer e la Juventus. La stagione è appena iniziata e subito sono arrivate brutte notizie. Il difensore dovrà andare sotto i ferri per operarsi nuovamente al ginocchio sinistro. Un piccolo allarme c'era stato in seguito a un problema che lo aveva costretto al cambio contro l'Atalanta. Nel post partita però Tudor aveva rassicurato tutti, spegando come non fosse nulla di grave e solo un sovraccarico. Il brasiliano, per evitare ricadute dopo il brutto ko della scorsa stagione, è stato tenuto a riposo nelle successive sfide in Champions League contro il Villarreal e in Serie A contro il Milan, ma ora è arrivata la doccia fredda per la Vecchia Signora.
Infortunio Bremer, il comunicato della Juve
"Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva" - si legge nel comunicato della Juve. Un fulmine a ciel sereno che colpisce in modo brusco tutta la squadra, che in questo inizio di campionato si è appesa molto alla leadership del proprio difensore. Quando è stato in campo ha fatto sempre la differenza in positivo ed è stato sempre uno dei pochi a salvarsi. Ora senza di lui, Tudor dovrà correre ai ripari con qualche soluzione che non faccia crollare totalmente la stabilità della squadra per i prossimi due mesi.