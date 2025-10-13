Bremer si opera di nuovo al ginocchio: cosa è successo, il comunicato Juve

La reazione dei tifosi

I tifosi sui social non hanno preso bene questo grave infortunio di Bremer e alcuni hanno evidenziato anche come un rinforzo in difesa sarebbe stato necessario: "Con Bremer che rientrava da un crociato e con Kelly e Gatti che avevano già mostrato i propri limiti, trovo ancora inaccettabile spendere 40-50 milioni a fine mercato per rinforzare un attacco che era già al completo" - si legge su X. Altri pensano anche alle possibili soluzioni che potrebbe adottare Tudor: "Se per due mesetti passi a 4 dietro, non credo che ci sia dell'incostituzionalità". "Purtroppo infortuni così gravi come quello subito la scorsa stagione da Bremer fanno sì che gli strascichi vadano avanti diverso tempo. Vedi anche Cabal. Per tornare come prima, se torni come prima, ci vuole un'altra stagione. Questa" - ha scritto un altro utente. Ma il pensiero comune è solo uno: sperare che il recupero non duri più del previsto. Bremer porta punti e averlo fa tutta la differenza del mondo.