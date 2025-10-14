Bremer si è operato: com'è andato l'intervento e le tappe del ritorno Juve

La Juventus dovrà fare a meno per qualche settimana di Gleison Bremer . Il difensore brasiliano, uno dei pilastri della retroguardia bianconera, è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. L’operazione, una meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale, si è resa necessaria a causa di un problema fisico che il giocatore accusava da qualche tempo e che non gli ha permesso di scendere in campo contro Milan e Villarreal. L’intervento è stato effettuato presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, sotto la guida dell'ortopedico Bertrand Sonnery-Cottet. Presente anche il medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, che ha seguito da vicino tutte le fasi dell’operazione.

I tempi di recupero

Secondo quanto comunicato dal club torinese, l’intervento è perfettamente riuscito e non sono emerse complicazioni. Ora per Bremer si apre la fase post-operatoria, con l’inizio del percorso riabilitativo già nei prossimi giorni. Dopo l’intervento, il brasiliano inizierà subito il suo iter riabilitativo con l’obiettivo di tornare il prima possibile a disposizione di Tudor. I tempi di recupero, anche se non ufficializzati, dovrebbero aggirarsi sulle sei settimane, a seconda dell’evoluzione clinica.

Il programma di riabilitazione

Il difensore seguirà un programma personalizzato, studiato dallo staff medico bianconero, che comprenderà esercizi fisioterapici, lavoro in palestra e graduale ritorno al campo. La Juventus spera di riaverlo a disposizione entro la fine di novembre. La sua assenza rappresenta una perdita pesante per la squadra. Il difensore, dunque, salterà almeno una decina di partite tra campionato, Champions e Coppa Italia. Sempre che il club bianconero non decida di optare per la via della prudenza, reinserendo Bremer in gruppo a metà dicembre, dal momento che il ginocchio interessato è lo stesso dell’infortunio dello scorso anno. In attesa del suo ritorno, toccherà a giocatori come Gatti e Rugani raccogliere il testimone al centro della difesa. Bremer, dal canto suo, potrà contare sul pieno supporto del club per recuperare al meglio.

