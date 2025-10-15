Yildiz, follie Chelsea: pronto super contratto, la Juve deve accelerare. Ecco la richiesta di Kenan

TORINO - Mettiamola così: ogni giorno che passa, la percentuale di rischio è destinata ad aumentare. E il filo di preoccupazione, inevitabilmente, a crescere. No, non è il momento di temere la sterzata, ma tra Kenan Yildiz e la Juventus, la loro fase di stallo sul fronte rinnovo, si è infilato il pensiero del Chelsea. Che con Maresca sogna in grandissimo, che con il patron Boehly ha già dimostrato di poter andare oltre le più rosee fantasie. E che sì, semplicemente e più concretamente, si è innamorato dell’attaccante turco, fresco dei suoi vent’anni e perciò pieno di talento come di possibilità. Pure dal punto di vista economico. Ecco, se nelle ultime settimane la trattativa per il prolungamento è rallentata, è perché c’è margine proprio lì, tra le pieghe dell’accordo economico con i bianconeri, ancora da trovare. Tra la richiesta del giocatore (oggi guadagna 1,5 milioni) e la proposta, l’ultima almeno, della Juve ballano circa 500mila euro. E nelle sue intenzioni, in particolare in quelle del suo entourage, Kenan vorrebbe arrivare a oltre 5 milioni annui: un vero e proprio manifesto.
Juve-Yildiz in cerca di un accordo
Un ingaggio da assoluto top player. Il quarto più pagato dell’intera squadra, la consacrazione tra le stelle - e i capitani - di una Juventus che vorrebbe ripartire dall’estro e dalla faccia pulita del suo numero 10, manna dal cielo persino per il marketing. Insomma: non sarebbe solo calcio, non lo è praticamente mai a certe cifre. E su queste basi si è costruita la nuova opportunità, portando più volte gli agenti del turco - in prima fila papà Engin, a Torino nelle ultime settimane - a incontrare i vertici juventini, con il fine di chiudere quanto prima, di procedere passo dopo passo a eliminare gli intoppi lì dove si sarebbero presentati. Che la Juve si aspettasse meno ostacoli, sembra comunque evidente. Ma che ci sia una fiducia ugualmente molto robusta, sì, pare altrettanto chiaro. Al momento, i massimi dirigenti bianconeri non contemplano l’ipotesi di una Juventus senza Yildiz: andranno avanti, avranno altri incontri, proveranno a trovare una via di mezzo, una soluzione all’impasse. Non dovesse arrivare? A quel punto sì, entrambe le parti valuterebbero una super proposta dall’estero, quella che il Chelsea è intenzionato a preparare (a prescindere) nella prossima primavera.
Yildiz è diventato grande
Per il giocatore, un ingaggio da primo della classe - possono spingersi fino a 10 milioni all’anno, bonus compresi -, per il club una cifra all’altezza della considerazione che hanno del dieci juventino. L’affare potrebbe allora sfiorare la tripla cifra, in linea con la valutazione del talento più in voga del panorama europeo. Del resto, anche le ultime prestazioni con la Turchia (3 gol in 2 gare) sono state una conferma globale, il chiarimento generale di qualcosa che in Serie A è ben risaputo, pure da tempo: Yildiz è diventato grande. Solo che ora rischia di diventare più grande della Continassa, delle ambizioni coltivate, della voglia certamente di vincere, però chissà in quanto tempo, con quale squadra, in quali situazioni. Sensazione: molto dipenderà anche dalla volontà del ragazzo, chiamato così alla prima prova di juventinità della sua carriera. Continuare a crescere e a rappresentare il bianconero, oppure prendere il primo treno verso un’altra fase della sua carriera? Impossibile scrutare i suoi pensieri, più facile intuire quelli juventini: bisogna far presto ed evitare una (ricchissima) beffa.
