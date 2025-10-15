Yildiz, follie Chelsea: pronto super contratto, la Juve deve accelerare. Ecco la richiesta di Kenan

TORINO - Mettiamola così: ogni giorno che passa, la percentuale di rischio è destinata ad aumentare. E il filo di preoccupazione, inevitabilmente, a crescere. No, non è il momento di temere la sterzata, ma tra Kenan Yildiz e la Juventus, la loro fase di stallo sul fronte rinnovo, si è infilato il pensiero del Chelsea. Che con Maresca sogna in grandissimo, che con il patron Boehly ha già dimostrato di poter andare oltre le più rosee fantasie. E che sì, semplicemente e più concretamente, si è innamorato dell’attaccante turco, fresco dei suoi vent’anni e perciò pieno di talento come di possibilità. Pure dal punto di vista economico. Ecco, se nelle ultime settimane la trattativa per il prolungamento è rallentata, è perché c’è margine proprio lì, tra le pieghe dell’accordo economico con i bianconeri, ancora da trovare. Tra la richiesta del giocatore (oggi guadagna 1,5 milioni) e la proposta, l’ultima almeno, della Juve ballano circa 500mila euro. E nelle sue intenzioni, in particolare in quelle del suo entourage, Kenan vorrebbe arrivare a oltre 5 milioni annui: un vero e proprio manifesto.