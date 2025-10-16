CdA Juve, la lista. Dubbio Chiellini, nodo Ardoino con Tehter. A Comolli le chiavi, Scanavino lascia

Tanti saluti all’attesa: è il momento della verità, anche e soprattutto sul prossimo Consiglio d’Amministrazione della Juventus. A tre settimane dalla prossima Assemblea degli Azionisti (7 novembre), la società pubblicherà oggi l’elenco dei partecipanti al prossimo CdA, da cui potrebbero emergere novità interessanti, specialmente sul fronte delle cariche da distribuire. Non è ormai un segreto, o almeno non lo è più: le chiavi della società saranno affidate a Damien Comolli, arrivato a Torino dal Tolosa – di cui era presidente – soltanto lo scorso 4 giugno e destinato a prendere possesso della scrivania più importante e allo stesso tempo più delicata, quella da amministratore delegato. Gli farà perciò posto Maurizio Scanavino, in bianconero sin dalla ricostruzione di inizio 2023, con la carica di Ceo mantenuta dal 18 gennaio dello stesso anno. Sono passati circa trentacinque mesi, praticamente tre anni, e i tempi sono diventati maturi per un passaggio di consegne, nonostante l’addio a Gedi dello scorso aprile focalizzato a eliminare il doppio impegno tra calcio e mondo dell’editoria.