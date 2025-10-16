Calciomercato Juve, su Vlahovic irrompono Barcellona e Bayern! Deco e Ristic in contatto

C’è anche il nome di Dusan Vlahovic all’interno del casting del Barcellona per il ruolo di centravanti. In Catalogna, infatti, pensano già al futuro e in particolare alla prossima stagione, visto che il contratto di Robert Lewandowski è in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento non è stato raggiunto alcun accordo per il rinnovo. Anzi, col passare delle settimane crescono le chance di un possibile addio a parametro zero per il goleador polacco che viaggia ormai per i 38 anni (li compirà la prossima estate). Motivo per cui la dirigenza blaugrana sta già iniziando a scandagliare il mercato per valutare i possibili successori. Ecco: tutto ciò a cosa potrebbe portare? Nella prima short list barcelonista insieme ad altri 2-3 nomi figura pure quello di Vlahovic. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, dato che il serbo va in scadenza di contratto e si troverà libero di accasarsi altrove a soli 26 anni.

Bayern per il vice Kane. Ma...

Un’occasione decisamente invitante sul mercato. Tanto che per Dusan ha chiesto già informazioni pure il Bayern Monaco, che intende prendere una punta di spessore per il ruolo di vice Kane. L’inglese, infatti, dovrebbe restare e rinnovare. Scenario questo che non solletica troppo DV9. Tutt’altra situazione potrebbe, invece, prendere forma sulle Ramblas, qualora Lewandowski effettivamente facesse le valige. Una strada da seguire e tenere monitorata per il futuro dopo i primi approcci risalenti ad agosto tra il direttore sportivo del Barça, Deco, e l’agente della punta Darko Ristic.

Juve-Vlahovic: no al rinnovo. Sarà estero

La storia d’amore tra la Juve e Vlahovic, infatti, appare ai titoli di coda e a fine stagione sarà addio. Non a gennaio come ventilato da più parti, ma a giugno. L’opzione di separarsi subito non convince nessuna delle parti. In particolare l’entourage dell’attaccante classe 2000, che portandolo via a zero potrebbe massimizzare i guadagni per il proprio assistito oltre a spuntare una lauta commissione. Possibilità di permanenza a Torino, invece? Sono invece fermi da ormai 9 mesi i dialoghi per il possibile prolungamento del contratto. Una questione - tra l’altro - mai davvero entrata nel vivo dopo il summit torinese dell’ottobre 2024, quando Ristic comunicò all’allora dt bianconero Cristiano Giuntoli l’intenzione di non rinnovare il contratto con relativa spalmatura degli emolumenti. Uno strappo mai più ricucito nei mesi successi. Tanto che ora si profila all’orizzonte il lungo addio. Destinazione estero, al di lá di qualche sondaggio proveniente da Milano: con Barça e Bayern molto attente al futuro di Dusan…

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE