"Ronaldo era il peggiore, Pirlo non lo voleva": il clamoroso retroscena Juve

L'amore tra Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo alla Juventus non è mai sbocciato . L'ex allenatore bianconero, in panchina dal 2020 al 2021, ha avuto il portoghese per una stagione. Per l'ex centrocampista il classe 1985 non era adatto al suo modulo e tra i due non è mai scoccata la scintilla. A svelarlo è stato il vice allenatore del campione del Mondo del 2006 che, intervenuto ai microfoni del Podcast della Bild, quotidiano tedesco, ha svelato alcuni retroscena sul periodo juventino di Andrea Pirlo .

Ronaldo era il peggiore secondo Pirlo

L'ex vice di Pirlo, Alparslan Erdem (oggi tecnico dello Shkupi 1927 in Macedonia del Nord), ha accompagnato l'allenatore all'esperienza in Turchia al Karagumruk. E ha raccontato alcuni retroscena che proprio l'italiano gli ha raccontato nel periodo in cui hanno lavorato insieme: "Abbiamo fatto un'analisi con alcuni dati e una cosa era chiara: Pirlo non amava Dybala e Cristiano Ronaldo non si adattava affatto al suo stile di gioco. Voleva pressare alto e i dati mostravano che Cristiano Ronaldo era il peggiore negli sprint". E poi ancora sul trasferimento alla Juve: "Non lo voleva, ma non c'era niente che potesse fare. Era solo Cristiano Ronaldo."

"Ecco chi preferiva al suo posto"

L'italiano giocava con il 4-4-2, un modulo che, secondo lui, non era adatto alle caratteristiche di Cristiano Ronaldo (che quell'anno fece comunque 29 gol e 3 assist in 33 partite di campionato). Per Pirlo erano altri gli interpreti adatti per il suo gioco: "Preferiva di gran lunga Alvaro Morata, che era perfetto per il suo sistema 4-4-2. Il suo sistema non funzionava con Ronaldo, ma non poteva farci niente". L'avventura, per tutti e due, si concluse praticamente in contemporanea. Entrambi, infatti, dopo quella stagione salutarono l'ambiente bianconero, con il portoghese che fece ritorno al Manchester United prima di trasferirsi all'Al-Nassr, club dove gioca attualmente e dove punta a raggiungere il record dei 1000 gol in carriera.