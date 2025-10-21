Comolli-Tudor, dentro le crepe Juve: la minaccia dimissioni e quei desideri Conte e Gasperini

Del resto, in parecchi - Atalanta in primis - avevano pensato alla figura di Tudor per un progetto pluriennale, e la parentesi bianconera era servita al croato soprattutto per rimettersi al centro dei discorsi delle grandi squadre. L’avvertimento, neanche troppo velato, era arrivato già nel post Venezia, quando la sicurezza del quarto posto aveva sciolto le tensioni e liberato i rispettivi freni di tutti. "Ora c’è il Mondiale ma si risolve tutto prima - aveva raccontato al Penzo -. Non sarebbe una buona idea andare là senza aver preso decisioni". Soprattutto: "Non sarebbe giusto né per il club né per me". Ecco, così è stato. Ma in maniera forzata.

Conte, Gasperini e la minaccia dimissioni

Perché Tudor aveva minacciato le dimissioni e Giuntoli era corso a Spalato per rispedirle al mittente, al fine di evitare un altro scossone, per di più percependo il terremoto in arrivo. L’ex direttore gli aveva ricordato il contratto in essere, garantendogli l’enorme considerazione di cui godeva tra proprietà e dirigenza. Fattore poi confermatogli subito pure da Comolli, che tra i desideri degli altri - Gasperini e Conte - ha avallato e rinnovato il progetto scegliendo la linea della continuità. Perché? Serviva un punto fisso mentre tutto attorno cambiava alla velocità della luce. E serviva saldarlo subito, perché Tudor non avrebbe aspettato l’America, né tollerato quel sentimento di instabilità che l’aveva accompagnato fino a quel momento. È stato però il momento, a dettare la scelta. Non una visione più ampia.

