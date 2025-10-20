Tudor rischia la Juve sul serio: Igor sempre più solo. I possibili sostituti

Sconsolato. Con lo sguardo basso. Le mani in tasca. La testa calda e la necessità comunque di raffreddare i pensieri, perché non c'è tempo per rimuginare, figuriamoci per lavorare sugli errori. La domenica trascorsa da Igor Tudor è stata drammaticamente di passione: ha visto la sua squadra crollare sotto i colpi di un Como con un bel talento e tanta organizzazione in più. Soprattutto, ha visto i suoi mollare il colpo, rigettare i cambi di sistema e patire la mancanza di certezze. Si è irrigidita, la Juve. O comunque non si è mai sciolta, né sentita a proprio agio. E arrivati all'ultimo scampolo di ottobre, oltre a classifica e risultati - adesso sono sei, le partite senza vittoria - ad allarmare tifosi e catena di comando è quanto visto in campo, è la prestazione ancor prima del prodotto finale. Con la presa del tecnico sui giocatori a generare i principali sospetti. Il RischiaTudor, il suo 4-2-3-1, poi diventato 4-4-2 e infine - disperazione - un 4-2-4 in cui il vuoto centrale si è fatto enormemente simbolico, è stato in fondo anche una risposta, e indirizzata agli uffici più in alto della Continassa, dove soltanto nei giorni scorsi c'era stato un confronto diretto tra Igor e il direttore generale (e prossimo ad) Damien Comolli.