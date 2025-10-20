Il rapporto Comolli-Tudor, Spalletti e Palladino: tutta la verità sul futuro Juve

Una valanga di notizie e indiscrezioni ha riempito il web e i social sul possibile esonero di Igor Tudor . Non tutto è accurato, però. Ci state a fare il gioco del vero o falso sulla situazione Tudor? Tudor è a rischio? Vero. All'interno della Juventus si stanno facendo riflessioni sul lavoro dell'allenatore che verrà valutato nelle prossime settimane. L'esonero, da qui a un mese, è possibile, anche se in questo momento non probabile.

L'idea della Juve

L'idea del club è cercare di trovare una quadra con lui e la squadra, andando avanti senza esonero. Modesto ha incontrato Palladino? Falso. Palladino non è stato contattato dalla Juve e non c'è stato, in questo senso, un incontro con Modesto (suo dirigente ai tempi del Monza). Comolli o Chiellini hanno contattato Spalletti? Falso. Neanche Spalletti è stato contattato. In questo momento, Comolli non sta valutando figure alternative. E, soprattutto, non è detto che siano profili italiani, nel caso dovesse cercare un'alternativa che, come detto, al momento non è un'ipotesi.

Comolli-Tudor, il rapporto

Comolli e Tudor non vanno d'accordo? Né falso né vero. I due si sono parlati molto poco. Tudor non è stata una scelta specifica di Comolli, che ne ha comunque apprezzato il lavoro estivo. Non c'è un rapporto fitto, ci sono stati solo un paio di confronti, ma non ci sono attriti particolari. Le partite contro la Lazio e l'Udinese saranno decisive? Vero. La società non considera la sfida con il Real di mercoledì un esame decisivo (vista la difficoltà del match), ma vuole iniziare a vedere una svolta tra la trasferta dell'Olimpico di domenica sera e quella con l'Udinese di mercoledì nel turno infrasettimanale.