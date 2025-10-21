"Vlahovic, Openda o David: non ho dubbi. Tudor credici! Juve, il Real non poteva farci niente"

La difesa a quattro è davvero la strada giusta per uscire da questa situazione? "Tudor l’ha utilizzata poco nel suo percorso da allenatore, penso che debba tornare alla linea a tre. Andare avanti sempre con le proprie idee è l’unica vera soluzione: ha sempre giocato così, per cui meglio continuare a credere nelle cose che riescono meglio".

Ma domani c’è Real Madrid-Juve. "Per me è una partita speciale: mi ricordo ancora la semifinale di Champions League del 2003. La ritengo una delle mie migliori partite in maglia bianconera: in quel ritorno facemmo benissimo, non potevano farci male. Fu una notte sensazionale, per me è ancora un orgoglio. Ritengo che sia stata, nella storia della Juve, una delle gare più belle mai disputate in Europa".

Cosa si aspetta d’ora in avanti da Tudor? "La Juve è ancora vicina alla vetta, non è tutto da buttare: in fondo ha perso solo una partita. Il distacco è breve, ma la squadra non vince da tanto. Anche in Champions League è reduce da due pareggi. Contro il Real Madrid sarà difficile: chissà, però, che non possa diventare la serata giusta per rialzare la testa".

Che ricordi la legano al croato? "Ha dato tantissimo alla Juve, anche da giocatore è sempre stato un uomo al quale aggrapparsi nei momenti difficili. Lui ora deve rimanere sereno: può uscire da questo tunnel".