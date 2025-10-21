Tudor insicuro, Comolli senza mezzi termini: confronti accesi Juve e deadline fissata

TORINO - Non è stato un giorno come gli altri, alla Continassa. E non è stato nemmeno un confronto come i soliti, quelli post partita, fatti per decriptare alcune scelte e per chiedere le condizioni dei giocatori. No, stavolta è stato diverso, differente nei toni - più fermi - e nelle intenzioni, cambiate come l’umore dopo la disfatta di Como, dove Tudor ha certificato la confusione che aleggiava da tempo, e che finora era stata mascherata giusto dai pareggi, al limite dalle rimonte prodotte. Aveva la squadra in mano, si diceva. Ed è una sensazione presente ancora adesso, persino dopo il ko del Sinigaglia. Perciò è stato più facile ripartire da qui, dal sentimento d’unione che la squadra ha sempre dimostrato di avere, tra gli stessi giocatori e nel rapporto diretto con l’allenatore.