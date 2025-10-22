“Non c’è stata una Juve più forte della mia. Tudor, lo dicono pure qui in Croazia…”

Robert Jarni , ha giocato alla Juventus dal 1994 al 1995 , al Real dal 1998 al 1999 . Quella di stasera è la sua partita. "Certo. E sono stati anni bellissimi, con giocatori strepitosi. Era davvero facile giocare con quei ragazzi".

Ci dica la verità: quale squadra preferisce? "La mia Juve era fortissima: c’erano Vialli, Del Piero, Peruzzi. C’erano Conte e Deschamps. Per me non ce n’è stata una più forte di questa".

E avevate vinto subito. "Dopo anni in cui non si riusciva a farlo. Vincemmo campionato e coppa: non si può dimenticare".

E il suo Real? "Beh, aveva Mijatovic, Suker. Redondo e Roberto Carlos. Lì sono stato molto bene, ma la Juventus era chiaramente più forte".

Cosa si aspetta questa sera? "Difficile dirlo. Ho visto la Juve a Como: non mi è piaciuta. Credo non sia piaciuta a nessuno".

Conosce bene Tudor: quali sono le sue colpe? "Ma Igor è arrivato a Torino quando la situazione era molto negativa: ha fatto un grande lavoro, si è visto. Non so come abbia preso l’ultima sconfitta, però è evidente che gli manchi qualcosa".

Giocatori, per intenderci? "Due centrocampisti, per essere precisi. Questa squadra fa fatica a uscire con qualità. Il primo pallone giusto l’ho visto quasi al 70’. Poi la Juventus non l’ho più vista".