“Non c’è stata una Juve più forte della mia. Tudor, lo dicono pure qui in Croazia…”

Robert Jarni, ha giocato alla Juventus dal 1994 al 1995, al Real dal 1998 al 1999. Quella di stasera è la sua partita. "Certo. E sono stati anni bellissimi, con giocatori strepitosi. Era davvero facile giocare con quei ragazzi".
Ci dica la verità: quale squadra preferisce? "La mia Juve era fortissima: c’erano Vialli, Del Piero, Peruzzi. C’erano Conte e Deschamps. Per me non ce n’è stata una più forte di questa".
E avevate vinto subito. "Dopo anni in cui non si riusciva a farlo. Vincemmo campionato e coppa: non si può dimenticare".
E il suo Real? "Beh, aveva Mijatovic, Suker. Redondo e Roberto Carlos. Lì sono stato molto bene, ma la Juventus era chiaramente più forte".
Cosa si aspetta questa sera? "Difficile dirlo. Ho visto la Juve a Como: non mi è piaciuta. Credo non sia piaciuta a nessuno".
Conosce bene Tudor: quali sono le sue colpe? "Ma Igor è arrivato a Torino quando la situazione era molto negativa: ha fatto un grande lavoro, si è visto. Non so come abbia preso l’ultima sconfitta, però è evidente che gli manchi qualcosa".
Giocatori, per intenderci? "Due centrocampisti, per essere precisi. Questa squadra fa fatica a uscire con qualità. Il primo pallone giusto l’ho visto quasi al 70’. Poi la Juventus non l’ho più vista".
Ma è l’allenatore giusto per la Juve? "Con due centrocampisti in più sarebbe un’altra storia. Lo dicono persino qui in Croazia: è un fattore troppo evidente. Poi Igor ha esperienza, e ha fatto tutto quello che poteva fare. Se non hai i giocatori, è difficile scendere in campo con qualità".
Se fosse al suo posto? "Ma non lo sono. Sono seduto sul mio divano a vedere le partite: lui è lì e conosce bene la situazione".
Si aspettava di più da alcuni giocatori? "Non li conosco bene. Si potrebbe parlare di David, di Openda, ma la verità è che li allena Tudor e quindi è lui a fare le migliori scelte".
L’ambiente rischia di deprimersi. "Sì, è molto complicato a Torino se non si vince. Succede un po’ ovunque. Ribadisco: servono 3 o 4 calciatori in grado di reggere il peso della Juve".
Real-Juve per lei è una partita già scritta in partenza? "Mai dire mai. I bianconeri hanno dimostrato di poter riemergere in gare in cui magari non erano esattamente i favoriti".
Dunque bisogna crederci? "Certo. Ho visto anche l’ultima del Real e devo dire questo: non gioca mica tanto bene. Poi però ha Mbappé, Vinicius, Bellingham... Capisce la differenza dove sta? Tutta lì. Tutta nei campioni".
