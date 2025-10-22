Lazio-Juve all'arbitro Colombo: i precedenti controversi e la sconfitta all'Olimpico contro...Tudor

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A e la sfida delicata, per il momento e la classifica, tra Lazio e Juventus sarà diretta da Andrea Colombo, della sezione di Como. Una nomina che non è passata inosservata, soprattutto in casa bianconera, dove il nome del fischietto lombardo ha già suscitato reazioni e discussioni. Colombo sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Tegoni, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Crezzini. Al VAR ci sarà Meraviglia, con Maresca all’AVAR. La scelta di Colombo per questo match alimenta il dibattito per alcuni precedenti controversi con i bianconeri, protagonisti di sfide segnate da episodi arbitrali discussi.