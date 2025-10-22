Lazio-Juve all'arbitro Colombo: i precedenti controversi e la sconfitta all'Olimpico contro...Tudor

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A e la sfida delicata, per il momento e la classifica, tra Lazio e Juventus sarà diretta da Andrea Colombo, della sezione di Como. Una nomina che non è passata inosservata, soprattutto in casa bianconera, dove il nome del fischietto lombardo ha già suscitato reazioni e discussioni. Colombo sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Tegoni, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Crezzini. Al VAR ci sarà Meraviglia, con Maresca all’AVAR. La scelta di Colombo per questo match alimenta il dibattito per alcuni precedenti controversi con i bianconeri, protagonisti di sfide segnate da episodi arbitrali discussi.
Precedenti controversi tra Colombo e la Juventus
Nel corso della stagione 2023-2024, Colombo ha diretto la Juventus in diverse occasioni lasciando dietro di sé una scia di polemiche. Una delle più ricordate resta la sfida del 23 settembre 2023 contro il Sassuolo, terminata con una sorprendente sconfitta per 4-2. In quella gara si parlò molto di un mancato rosso a Berardi per un duro intervento su Bremer, un episodio che generò accese discussioni. Anche nella trasferta contro la Roma del 5 maggio, arbitrata sempre da Colombo, la Juve uscì con un pari per 1-1. In mezzo, però, anche vittorie importanti: il 3-0 al Genoa e l’1-0 al Cagliari, match in cui venne negato un rigore per un contatto su Vlahovic. A chiudere, il 3-2 in trasferta contro il Venezia nell’ultima giornata di campionato, che ha blindato il piazzamento Champions.
Bilancio totale e quel precedente all'Olimpico
Con l’ultima apparizione nella gara vinta contro l'Inter all'Allianz a settembre, il bilancio complessivo tra Colombo e la Juventus arriva a 10 partite, con un bottino di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, tra cui la finale di Supercoppa Italiana persa 2-1 contro il Milan. Un bilancio nel complesso positivo, ma segnato da momenti chiave in cui l’arbitraggio è stato messo in discussione. Non molto diversa la statistica della Lazio con Colombo: anche per i biancocelesti sono 10 le gare dirette dal fischietto comasco, con 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Proprio in un Lazio-Juventus della stagione 2023-24, sempre all’Olimpico, Colombo fu protagonista: la squadra allora guidata da Tudor, oggi alla guida della Juventus, vinse 1-0 grazie a un gol di Marusic nei minuti di recupero. Un precedente che aggiunge ulteriore pepe a una sfida già delicata, con entrambe le squadre chiamate a dare risposte sul campo.
Serie A, le designazioni dell'ottava giornata
Queste tutte le designazioni arbitrali per l'ottavo turno di Serie A:
- Milan-Pisa (venerdì 24/10 h. 20.45), arbitro: Zufferli, Var: Gariglio
- Parma-Como (sabato 25/10 h. 15.00), arbitro: Chiffi, Var: Mazzoleni
- Udinese-Lecce (sabato 25/10 h. 15.00), arbitro: Feliciani, Var: Maggioni
- Napoli-Inter (sabato 25/10 h. 18.00), arbitro: Mariani, Var: Marini
- Cremonese-Atalanta (sabato 25/10 h. 15.00), arbitro: Arena, Var: Aureliano
- Torino-Genoa (domenica 26/10 h. 12:30), arbitro: Bonacina, Var: Di Bello
- Verona-Cagliari (domenica 26/10 h. 15), arbitro: Dionisi, Var: Doveri
- Sassuolo-Roma (domenica 26/10 h. 15), arbitro: Manganiello, Var: Pezzuto
- Fiorentina-Bologna (domenica 26/10 h. 18), arbitro: La Penna, Var: Paterna
- Lazio-Juventus (domenica 26/10 h. 20:45), arbitro: Colombo, Var: Meraviglia
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A e la sfida delicata, per il momento e la classifica, tra Lazio e Juventus sarà diretta da Andrea Colombo, della sezione di Como. Una nomina che non è passata inosservata, soprattutto in casa bianconera, dove il nome del fischietto lombardo ha già suscitato reazioni e discussioni. Colombo sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Tegoni, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Crezzini. Al VAR ci sarà Meraviglia, con Maresca all’AVAR. La scelta di Colombo per questo match alimenta il dibattito per alcuni precedenti controversi con i bianconeri, protagonisti di sfide segnate da episodi arbitrali discussi.
Precedenti controversi tra Colombo e la Juventus
Nel corso della stagione 2023-2024, Colombo ha diretto la Juventus in diverse occasioni lasciando dietro di sé una scia di polemiche. Una delle più ricordate resta la sfida del 23 settembre 2023 contro il Sassuolo, terminata con una sorprendente sconfitta per 4-2. In quella gara si parlò molto di un mancato rosso a Berardi per un duro intervento su Bremer, un episodio che generò accese discussioni. Anche nella trasferta contro la Roma del 5 maggio, arbitrata sempre da Colombo, la Juve uscì con un pari per 1-1. In mezzo, però, anche vittorie importanti: il 3-0 al Genoa e l’1-0 al Cagliari, match in cui venne negato un rigore per un contatto su Vlahovic. A chiudere, il 3-2 in trasferta contro il Venezia nell’ultima giornata di campionato, che ha blindato il piazzamento Champions.
Bilancio totale e quel precedente all'Olimpico
Con l’ultima apparizione nella gara vinta contro l'Inter all'Allianz a settembre, il bilancio complessivo tra Colombo e la Juventus arriva a 10 partite, con un bottino di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, tra cui la finale di Supercoppa Italiana persa 2-1 contro il Milan. Un bilancio nel complesso positivo, ma segnato da momenti chiave in cui l’arbitraggio è stato messo in discussione. Non molto diversa la statistica della Lazio con Colombo: anche per i biancocelesti sono 10 le gare dirette dal fischietto comasco, con 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Proprio in un Lazio-Juventus della stagione 2023-24, sempre all’Olimpico, Colombo fu protagonista: la squadra allora guidata da Tudor, oggi alla guida della Juventus, vinse 1-0 grazie a un gol di Marusic nei minuti di recupero. Un precedente che aggiunge ulteriore pepe a una sfida già delicata, con entrambe le squadre chiamate a dare risposte sul campo.