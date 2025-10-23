Il momento della Juventus è sotto osservazione: mancanza di vittorie e di gol sono un tema importante in casa bianconera anche dopo la buona prestazione del Bernabeu che non ha però evitato la sconfitta in Champions contro il Real Madrid . Dopo Alessandro Del Piero è di un'altra bandiera il pensiero sul rendimento degli uomini di Tudor, quello di Pavel Nedved .

Le parole di Nedved

L'ex centrocampista e dirigente della Juventus, ai microfoni di Sky, nell'immediata vigilia della sfida tra Roma e Viktoria Plzen valida per l'Europa League, ha commentato così: "Credo che con il Real ci sia stata una reazione d'orgoglio, so quanto è difficile vestire quei colori e giocare ogni partita lì. Lì devi essere sempre al 100% altrimenti non hai nessuna chance di sopravvivere. In questa squadra hanno bisogno di tempo per fare un grande gruppo e tornare la vera Juve". L'attuale dirigente della Nazionale ceca risponde anche alla domanda se l'Italia andrà al Mondiale: "Spero di sì ma non vorrei incontrarla negli spareggi". E sulla Serie A ha dichiarato: "Campionato molto equilibrato, il livello delle squadre si è alzato ma vedo l'Inter sempre avanti a tutti".

