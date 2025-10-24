Lazio-Juve, la probabile formazione di Tudor: due certezze in dubbio

Obiettivo ritorno alla vittoria per la Juventus. I bianconeri, reduci dal ko al Bernabeu contro il Real Madrid, si riaffacciano al campionato sfidando la Lazio all'Olimpico, cercando un successo che manca (tra Serie A e Champions) dal 13 settembre, da quando la squadra di Igor Tudor si impose per 4-3 all'Allianz Stadium contro l'Inter. Ma quali dovrebbero essere le scelte del tecnico in vista del match contro i biancocelesti dell'ex Maurizio Sarri? La premessa è la conferma alla difesa a tre anche in campionato, dopo l'esperimento contro il Como che non ha portato ai risultati sperati.
Juve, le scelte per la Lazio
In porta, neanche a dirlo, ci sarà Di Gregorio, protagonista con una prestazione super a Madrid contro la squadra di Xabi Alonso. Il terzetto difensivo dovrebbe invece vedere ancora Gatti come braccetto di destra: anche il classe 1998 viene da un'ottima prestazione in Champions in fase arretrata, e dove ha sfiorato anche il gol con un gran tiro dal limite. Al centro della difesa Rugani, che ha risposto presente nelle ultime uscite, al suo lato come braccetto mancino Kelly. Dunque, di fatto, la retroguardia vista al Bernabeu e che ha ben figurato contro i fenomeni delle merengues dovrebbe scendere in campo senza variazioni anche nel match contro la Lazio.
Dubbi sulle fasce, tra Koopmeiners e Thuram...
Se in difesa si va verso assolute conferme, qualche dubbio in più c'è sicuramente per le scelte in mediana. A partire dall'out destro: Kalulu nel ruolo di esterno tuttafascia anche a Madrid ha saputo farsi rispettare, proponendosi diverse volte con incisività anche in fase offensiva. Ma il francese, nonostante ciò, non è sicuro di giocare dal 1': ad insidiarlo infatti c'è Joao Mario, che fino ad ora ha giocato soltanto 326' tra Serie A e Champions. Dubbi anche sull'altra fascia: Cambiaso, super impiegato in questa prima parte di campionato, potrebbe venire sostituito da Kostic, subentrato con il piglio giusta nella sfida con il Real. In mediana invece certo di un posto da titolare Locatelli: il capitano bianconero non ha giocato da titolare mercoledì, subentrando solo al 74' al posto di Koopmeiners. Ballottaggio per l'ultimo posto rimasto al centro del centrocampo: a giocarsi una maglia da titolare proprio l'olandese e Thuram.
Attacco, David o Vlahovic?
I due trequartisti sembrano non essere assolutamente in discussione. Yildiz, reduce dalla sfida con la 10 bianconera e con la fascia di capitano al Bernabeu, verrà confermato dal 1' contro la Lazio. Al suo fianco Conceicao, che dopo il riposo in Champions dovrebbe giocare dal primo. Dubbi da risolvere invece per quanto riguarda la prima punta: Tudor dovrà scegliere tra David e Vlahovic, con Openda leggermente sullo sfondo.. Mercoledì è stato preferito il serbo, sciupando anche una ghiotta chance davanti a Courtois. Ad insidiare il numero 9 c'è l'ex Lilla, con il tecnico bianconero che starebbe meditando un possibile impiego dall'inizio. Il canadese fino ad ora è riuscito ad andare solo una volta in gol, nella prima di campionato con il Parma: Tudor potrebbe dunque puntare su di lui, confidando in uno sblocco dal punto di vista realizzativo.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu/Joao Mario, Locatelli, Thuram/Koopmeiners, Cambiaso/Kostic; Yildiz, Conceicao; David/Vlahovic
