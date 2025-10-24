Lazio-Juve, la probabile formazione di Tudor: due certezze in dubbio

Obiettivo ritorno alla vittoria per la Juventus . I bianconeri, reduci dal ko al Bernabeu contro il Real Madrid , si riaffacciano al campionato sfidando la Lazio all'Olimpico, cercando un successo che manca (tra Serie A e Champions) dal 13 settembre, da quando la squadra di Igor Tudor si impose per 4-3 all'Allianz Stadium contro l'Inter. Ma quali dovrebbero essere le scelte del tecnico in vista del match contro i biancocelesti dell'ex Maurizio Sarri? La premessa è la conferma alla difesa a tre anche in campionato, dopo l'esperimento contro il Como che non ha portato ai risultati sperati.

Juve, le scelte per la Lazio

In porta, neanche a dirlo, ci sarà Di Gregorio, protagonista con una prestazione super a Madrid contro la squadra di Xabi Alonso. Il terzetto difensivo dovrebbe invece vedere ancora Gatti come braccetto di destra: anche il classe 1998 viene da un'ottima prestazione in Champions in fase arretrata, e dove ha sfiorato anche il gol con un gran tiro dal limite. Al centro della difesa Rugani, che ha risposto presente nelle ultime uscite, al suo lato come braccetto mancino Kelly. Dunque, di fatto, la retroguardia vista al Bernabeu e che ha ben figurato contro i fenomeni delle merengues dovrebbe scendere in campo senza variazioni anche nel match contro la Lazio.