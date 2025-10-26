Yildiz e quel fastidio al ginocchio: 3 partite in meno di 7 giorni, il piano per gestire Kenan

TORINO - Un conto sono le immagini che uno si costruisce nella testa, quelle che lo accompagnano prima di andare a dormire e che ancora lo sorprendono al risveglio. Prevedere le situazioni, sognarle, costruirle artificialmente per poi sapere come comportarsi quando si presenteranno nella realtà. Alimentare quei pensieri con un’ambizione che scotta per quanto scorre calda nelle vene, che fa muovere in fretta le gambe e la testa, sempre protesa a ciò che arriverà nel futuro: la prossima vittoria, il prossimo traguardo raggiunto. Kenan Yildiz è costruito, formato, per tutto ciò che gli sta succedendo: anzi, si è costruito, consapevolmente, e poco influenzato dall’esterno perché le aspettative altrui – seppur alte -, sono sempre state al ribasso rispetto alle ambizioni del giovane turco; citofonare in Baviera per chiedere conferma. Poi, però, la realtà si presenta sotto forma di muri contro i quali si rischia di andare a sbattere, o come scogli da superare. Perché l’immaginazione e la creatività possono dare una mano ad anticipare, ma non saranno mai accurati come l’impatto con il reale. A sottolineare questo è stato proprio Tudor in conferenza, prima della partita contro la Lazio: «Kenan è praticamente al suo primo anno da protagonista vero. Uno inizia un po’ più spensierato, poi si rende conto della crescita e del percorso. E anche le altre squadre si accorgono dei pericoli che arrivano da lui».