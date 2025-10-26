Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Yildiz e quel fastidio al ginocchio: 3 partite in meno di 7 giorni, il piano per gestire Kenan

Tudor vorrebbe fermarlo, però non può farne a meno. Lazio, Udinese e Cremonese in meno di una settimana: il turco non potrà giocarle tutte
Marco Amato
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Un conto sono le immagini che uno si costruisce nella testa, quelle che lo accompagnano prima di andare a dormire e che ancora lo sorprendono al risveglio. Prevedere le situazioni, sognarle, costruirle artificialmente per poi sapere come comportarsi quando si presenteranno nella realtà. Alimentare quei pensieri con un’ambizione che scotta per quanto scorre calda nelle vene, che fa muovere in fretta le gambe e la testa, sempre protesa a ciò che arriverà nel futuro: la prossima vittoria, il prossimo traguardo raggiunto. Kenan Yildiz è costruito, formato, per tutto ciò che gli sta succedendo: anzi, si è costruito, consapevolmente, e poco influenzato dall’esterno perché le aspettative altrui – seppur alte -, sono sempre state al ribasso rispetto alle ambizioni del giovane turco; citofonare in Baviera per chiedere conferma. Poi, però, la realtà si presenta sotto forma di muri contro i quali si rischia di andare a sbattere, o come scogli da superare. Perché l’immaginazione e la creatività possono dare una mano ad anticipare, ma non saranno mai accurati come l’impatto con il reale. A sottolineare questo è stato proprio Tudor in conferenza, prima della partita contro la Lazio: «Kenan è praticamente al suo primo anno da protagonista vero. Uno inizia un po’ più spensierato, poi si rende conto della crescita e del percorso. E anche le altre squadre si accorgono dei pericoli che arrivano da lui».

Tudor: "Paragoni sempre delicati, Del Piero ha fatto la storia"

Le pressioni che lievitano come un panetto lasciato a riposare e che raddoppia la sua misura prima di essere infornato. Pressioni che qualche strascico lo lasciano, ancor di più quando c’è il costante paragone con Del Piero che il tecnico croato rifugge: «I paragoni sono sempre delicati, Del Piero qui ha fatto la storia». A zavorrare ulteriormente, poi, c’è la stanchezza che si accumula quando si è chiamati a scendere sempre in campo, senza possibilità di tirare il fiato. Con 849 minuti in questa stagione, Yildiz è il terzo più impiegato della rosa, dietro solo a Kelly e Kalulu; a questo si sommano anche le presenze con la Turchia che, ugualmente, al classe 2005 non rinuncia. Il motivo è molto semplice: “È il giocatore più importante”, l’affermazione di Tudor arriva in anticlimax ma non è certo banale, anzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Yildiz ed il fastidio al ginocchio sinistro

Alle sue giocate si aggrappa la manovra offensiva della Juventus – anche troppo, a volte -, alle sue giocate si aggrappa anche l’allenatore che così cerca di dissipare voci e possibilità che la sua avventura sulla panchina bianconera possa chiudersi anzitempo. Insomma, Yildiz deve stringere i denti, è un insostituibile. Anche a fronte di un fastidio al ginocchio sinistro – fasciato dalla scorsa stagione -, che Tudor sottolinea in conferenza stampa, che non gli impedisce di giocare ma che va monitorato. E gestito. Prima o poi, arriverà anche il momento della gestione: difficile contro la Lazio, gara chiave per misurare lo stato di salute del progetto tecnico. È ipotizzabile, però, uno stop nell’infrasettimanale con l’Udinese, prima di tornare contro una Cremonese che è già pronta a scendere in campo con il coltello tra i denti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

TORINO - Un conto sono le immagini che uno si costruisce nella testa, quelle che lo accompagnano prima di andare a dormire e che ancora lo sorprendono al risveglio. Prevedere le situazioni, sognarle, costruirle artificialmente per poi sapere come comportarsi quando si presenteranno nella realtà. Alimentare quei pensieri con un’ambizione che scotta per quanto scorre calda nelle vene, che fa muovere in fretta le gambe e la testa, sempre protesa a ciò che arriverà nel futuro: la prossima vittoria, il prossimo traguardo raggiunto. Kenan Yildiz è costruito, formato, per tutto ciò che gli sta succedendo: anzi, si è costruito, consapevolmente, e poco influenzato dall’esterno perché le aspettative altrui – seppur alte -, sono sempre state al ribasso rispetto alle ambizioni del giovane turco; citofonare in Baviera per chiedere conferma. Poi, però, la realtà si presenta sotto forma di muri contro i quali si rischia di andare a sbattere, o come scogli da superare. Perché l’immaginazione e la creatività possono dare una mano ad anticipare, ma non saranno mai accurati come l’impatto con il reale. A sottolineare questo è stato proprio Tudor in conferenza, prima della partita contro la Lazio: «Kenan è praticamente al suo primo anno da protagonista vero. Uno inizia un po’ più spensierato, poi si rende conto della crescita e del percorso. E anche le altre squadre si accorgono dei pericoli che arrivano da lui».

Tudor: "Paragoni sempre delicati, Del Piero ha fatto la storia"

Le pressioni che lievitano come un panetto lasciato a riposare e che raddoppia la sua misura prima di essere infornato. Pressioni che qualche strascico lo lasciano, ancor di più quando c’è il costante paragone con Del Piero che il tecnico croato rifugge: «I paragoni sono sempre delicati, Del Piero qui ha fatto la storia». A zavorrare ulteriormente, poi, c’è la stanchezza che si accumula quando si è chiamati a scendere sempre in campo, senza possibilità di tirare il fiato. Con 849 minuti in questa stagione, Yildiz è il terzo più impiegato della rosa, dietro solo a Kelly e Kalulu; a questo si sommano anche le presenze con la Turchia che, ugualmente, al classe 2005 non rinuncia. Il motivo è molto semplice: “È il giocatore più importante”, l’affermazione di Tudor arriva in anticlimax ma non è certo banale, anzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
1
Yildiz e quel fastidio al ginocchio: 3 partite in meno di 7 giorni, il piano per gestire Kenan
2
Yildiz ed il fastidio al ginocchio sinistro