Chi si rilancia e chi no nella nuova Juve di Spalletti: spazio a talento e sacrificio. E occhio a...

Thuram e Koopmeiners: chiavi d'assalto

Sicuramente Khéphren Thuram e Teun Koopmeiners. Gente che sa buttarsi nei buchi, pedine in grado di fluttuare in diverse zone del campo. Hanno corsa, passo, tempi d’inserimento e gol: l’ideale per Spalletti, che gran parte delle proprie fortune le ha fondate sulle capacità realizzative dei centrocampisti. Sulla loro attitudine a buttarsi: Giuntoli prese Thuram proprio per questo. E Giuntoli, non è certo un mistero, è tra i più grandi ammiratori dell’ex ct. Poi, Koop: impossibile dimenticare il giocatore che ha riempito gli occhi di Gasperini e non solo.

Non è una Juve costruita per Spalletti, ma Spalletti avrebbe ancora il tempo per costruire una sua Juve. Cercando di valorizzare il capitale umano, prima ancora che tecnico ed economico. Attenzione pure a Fabio Miretti, che pure a Tudor non dispiaceva affatto: la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli del centrocampo, oltre alla vocazione sviluppata al Genoa per agire più vicino alle punte fa gola al tecnico di Certaldo. Eccome. Poi, c’è il mare magnum dei giocatori offensivi.

Yildiz, cuore e motore

Kenan Yildiz è il cuore e l’anima, ma anche il motore della Juve. Spalletti ama follemente il sacrificio dei talenti, la loro capacità di mettersi al servizio della squadra. Ricordate la versione romana di Momo Salah? Gol a grappoli, grandi giocate, ma anche corse feroci all’indietro. Fatica e sudore per i compagni. Lacrime e sangue per il gruppo: se il ragionamento vale per Yildiz, è impossibile non citare Francisco Conceiçao, che per caratteristiche ha diversi tratti stuzzicanti per Spalletti. Può riaggredire, recuperare velocemente palla e ripartire a mille all’ora. A loro si possono aggiungere Zhegrova - non appena sarà considerato pronto a livello fisico: per Tudor non lo era - e persino Openda. Uno che ha bisogno di campo, ma che da prima punta può essere il profilo giusto per non dare riferimenti ai centrali avversari: a Lipsia i gol li faceva, non può aver disimparato in così poco tempo.