Yildiz, Tudor alla Montero e la meglio Juventus: Brambilla sa come si fa

La notizia dell'esonero di Igor Tudor è stato un fulmine a ciel sereno nella mattinata bianconera. Non che il croato non fosse sulla graticola visti i risultati negativi, ma le parole del direttore tecnico Francois Modesto nel prepartita di Lazio-Juventus lasciavano intendere che almeno per il momento l'intenzione era quella di proseguire con lui. Invece Tudor saluta dopo 7 mesi di alti e bassi, da quando prese il posto dell'esonerato Thiago Motta a marzo: dal quarto posto ottenuto all'ultima giornata dello scorso campionato all'inizio sprint di quest'anno con 3 vittorie nelle prime 3, prima della serie di 5 pareggi e 3 ko tra Serie A e Champions che ha portato alla separazione. In attesa del sostituto in panchina, contro l'Udinese la Juventus sarà guidata da Massimo Brambilla , allenatore della Next Gen.

La carriera di Brambilla

Brambilla è stato calciatore professionista dal 1990 al 2010, ha giocato in numerose squadre italiane tra cui Monza e Torino (le due in cui ha raccolto più presenze). Una volta appesi gli scarpini al chiodo ha iniziato la carriera da allenatore nei Giovanissimi con la Pergocrema. Successivamente il Novara tra Allievi e Giovanissimi, poi nel 2015 l'approdo all'Atalanta: i primi due anni ha allenato l'under 17 vincendo un campionato Allievi e una Supercoppa u17, poi è passato alla Primavera, dove è rimasto per ben 5 stagioni e ha vinto due campionati consecutivi nel 2019 e 2020.

Dalla Next Gen al Foggia

Nel 2022 Brambilla è passato per la prima volta ad allenare una squadra professionistica, approdando in Serie C alla Juventus Next Gen. Il primo anno ha centrato la salvezza, nel secondo ha raggiunto i play-off promozione, venendo eliminato ai quarti dalla Carrarese. Nell'estate 2024 è passato al Foggia, ma la sua avventura in Puglia non è andata come sperava: 2 sole vittorie nelle prime 9 di campionato gli costano l'esonero. Verrebbe ricontattato poco dopo per tornare al posto di Ezio Capuano, suo successore che nel frattempo si era dimesso, se non fosse che Brambilla ha declinato la proposta.