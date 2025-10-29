Un top player assente e una novità assoluta: Juve-Udinese, ecco i convocati di Brambilla

La reazione dei tifosi

Alcuni tifosi sono molto preoccupati in vista della partita contro l'Udinese, mentre altri hanno preso con ironia l'assenza di Thuram: "È andato a prendere Spalletti in macchina state tranquilli ragazzi". Altri, sempre scherzando si chiedono dove sia finito Milik, ormai un vero e proprio punto interrogativo. Al contrario, alcuni tifosi si sono soffermati sulla prima volta del giovane portiere della Juve Next Gen: "Punto tutto su Mangiapoco!". Una convocazione che il il classe 2004 si è sudato (sfruttando anche l'assenza per infortunio di Pinsoglio) dopo ottime prove con la seconda squadra in Serie C. E poi chi meglio del proprio allenatore può conoscerlo. Ma scopriamo qualcosa in più...