Un top player assente e una novità assoluta: Juve-Udinese, ecco i convocati di Brambilla

La Juventus si prepara ad affrontare l’Udinese in un match che segna un momento di transizione per i bianconeri, chiamati a scendere in campo con Brambilla in panchina dopo l’esonero di Tudor, in attesa dell’arrivo di Spalletti. La squadra dovrà fare a meno di un’assenza pesante: Thuram, costretto a rinunciare alla partita a causa di un problema muscolare al polpaccio sinistro accusato durante la rifinitura odierna. Il tecnico della Next Gen, temporaneamente a supporto della prima squadra, ha convocato anche due "suoi" giovani talenti: Pedro Felipe, già visto in prima squadra in passato prima che si fermasse per infortunio, e il portiere Mangiapoco, alla sua prima chiamata tra i grandi.
Juve-Udinese, i convocati
Oltre a Thuram, restano fuori dalla lista dei convocati anche Bremer, Cabal, Milik e Pinsoglio. Questi i giocatori a disposizione di Brambilla per la sfida contro l'Udinese:
- Portieri: Perin, Di Gregorio, Mangiapoco
- Difensori: Gatti, Locatelli, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Pedro Felipe
- Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Miretti, McKennie
- Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Openda, David
La reazione dei tifosi
Alcuni tifosi sono molto preoccupati in vista della partita contro l'Udinese, mentre altri hanno preso con ironia l'assenza di Thuram: "È andato a prendere Spalletti in macchina state tranquilli ragazzi". Altri, sempre scherzando si chiedono dove sia finito Milik, ormai un vero e proprio punto interrogativo. Al contrario, alcuni tifosi si sono soffermati sulla prima volta del giovane portiere della Juve Next Gen: "Punto tutto su Mangiapoco!". Una convocazione che il il classe 2004 si è sudato (sfruttando anche l'assenza per infortunio di Pinsoglio) dopo ottime prove con la seconda squadra in Serie C. E poi chi meglio del proprio allenatore può conoscerlo. Ma scopriamo qualcosa in più...
Chi è Mangiapoco
Il classe 2004 è arrivato a titolo definitivo dalla Giana Erminio e ha firmato un contratto che lo legherà al club torinese fino al 30 giugno 2028. Un portiere giovane ma con un'esperienza importante alle spalle. Il suo profilo si inserisce perfettamente nella filosofia della Next Gen: valorizzare giovani di qualità, offrendo loro un contesto di alto livello per completare la maturazione calcistica e professionale. Mangiapoco è un portiere moderno, dotato di buona tecnica tra i pali, grande reattività e una spiccata capacità di lettura delle situazioni difensive. Cresciuto calcisticamente nei vivai lombardi, si è messo in evidenza per la sua maturità in campo nonostante la giovane età, distinguendosi anche per leadership e capacità comunicative.
Prima di approdare alla Giana Erminio nella stagione 2024/2025, ha maturato esperienza nei campionati dilettantistici, militando in Serie D con le maglie di Ponte San Pietro e Pro Palazzolo. In queste due tappe ha collezionato 70 presenze, costruendo la propria solidità tecnica e mentale in categorie che spesso rappresentano la vera scuola di formazione per i giovani portieri.
