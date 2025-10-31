Dal primo gol di Ronaldo agli addii di Chiellini e Dybala: l'arbitro di Cremonese-Juve

Tornata alla vittoria nel turno infrasettimanale contro l' Udinese , la Juventus sarà di scena a Cremona nel prossimo turno di campionato. L'incontro è in programma domani, 1° novembre, alle 20:45, e sarà il primo sotto la gestione Luciano Spalletti , che ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione . La 10a giornata si aprirà domani alle 15 con Udinese-Atalanta e terminerà lunedì 3 novembre con Lazio-Cagliari alle 20:45. Il match di cartello sarà quello tra Milan e Roma , che si sfidano domenica 2 alle 20:45. Intanto la Lega ha reso note le designazioni arbitrali della giornata che sta per iniziare.

Cremonese-Juve a Chiffi: il bilancio

L'incontro del Giovanni Zini tra Cremonese e Juventus sarà arbitrato da Daniele Chiffi, 40 anni, della sezione di Padova. Gli assistenti saranno Cecconi e Moro, il quarto ufficiale Pezzuto, al var presenti Maggioni e Sozza. L'arbitro veneto ha diretto 18 partite ufficiali dei bianconeri, 17 in campionato e una in Coppa Italia. Il bilancio è largamente favorevole alla Vecchia Signora, che ha vinto in 13 occasioni, a fronte di 2 pareggi e 3 ko. Occhio però perché 2 sconfitte sono arrivate negli ultimi 3 precedenti, entrambi la scorsa stagione e in trasferta: contro il Napoli (2-1 il 25 gennaio) e il Parma (1-0 il 23 aprile). L'ultimo successo risale invece alla seconda giornata della stagione in corso: lo 0-1 di Marassi contro il Genoa firmato Vlahovic.

Due precedenti significativi

La prima partita della Juventus arbitrata da Chiffi è datata 16 settembre 2018: fu il giorno in cui Cristiano Ronaldo segnò i suoi primi gol in bianconero, nella vittoria casalinga per 2-1 contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Partita ricordata anche per il famoso sputo di Douglas Costa verso Federico Di Francesco, che portò all'espulsione dell'esterno brasiliano nei minuti finali. Un altro precedente importante risale invece al 21 maggio 2022, ultima giornata di campionato, con i bianconeri che vennero sconfitti 2-0 dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano al Franchi. Quel match verrà ricordato perché coincide con l'ultima presenza in maglia Juve di Giorgio Chiellini (prima del ritiro) e Paulo Dybala (passato poi alla Roma). Nella stagione seguente si registra un Inter-Juve 0-1 tra le polemiche, in cui il gol dei bianconeri fu giudicato regolare.

