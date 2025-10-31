Dal primo gol di Ronaldo agli addii di Chiellini e Dybala: l'arbitro di Cremonese-Juve

Tornata alla vittoria nel turno infrasettimanale contro l'Udinese, la Juventus sarà di scena a Cremona nel prossimo turno di campionato. L'incontro è in programma domani, 1° novembre, alle 20:45, e sarà il primo sotto la gestione Luciano Spalletti, che ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione. La 10a giornata si aprirà domani alle 15 con Udinese-Atalanta e terminerà lunedì 3 novembre con Lazio-Cagliari alle 20:45. Il match di cartello sarà quello tra Milan e Roma, che si sfidano domenica 2 alle 20:45. Intanto la Lega ha reso note le designazioni arbitrali della giornata che sta per iniziare.
Cremonese-Juve a Chiffi: il bilancio
L'incontro del Giovanni Zini tra Cremonese e Juventus sarà arbitrato da Daniele Chiffi, 40 anni, della sezione di Padova. Gli assistenti saranno Cecconi e Moro, il quarto ufficiale Pezzuto, al var presenti Maggioni e Sozza. L'arbitro veneto ha diretto 18 partite ufficiali dei bianconeri, 17 in campionato e una in Coppa Italia. Il bilancio è largamente favorevole alla Vecchia Signora, che ha vinto in 13 occasioni, a fronte di 2 pareggi e 3 ko. Occhio però perché 2 sconfitte sono arrivate negli ultimi 3 precedenti, entrambi la scorsa stagione e in trasferta: contro il Napoli (2-1 il 25 gennaio) e il Parma (1-0 il 23 aprile). L'ultimo successo risale invece alla seconda giornata della stagione in corso: lo 0-1 di Marassi contro il Genoa firmato Vlahovic.
Due precedenti significativi
La prima partita della Juventus arbitrata da Chiffi è datata 16 settembre 2018: fu il giorno in cui Cristiano Ronaldo segnò i suoi primi gol in bianconero, nella vittoria casalinga per 2-1 contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Partita ricordata anche per il famoso sputo di Douglas Costa verso Federico Di Francesco, che portò all'espulsione dell'esterno brasiliano nei minuti finali. Un altro precedente importante risale invece al 21 maggio 2022, ultima giornata di campionato, con i bianconeri che vennero sconfitti 2-0 dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano al Franchi. Quel match verrà ricordato perché coincide con l'ultima presenza in maglia Juve di Giorgio Chiellini (prima del ritiro) e Paulo Dybala (passato poi alla Roma). Nella stagione seguente si registra un Inter-Juve 0-1 tra le polemiche, in cui il gol dei bianconeri fu giudicato regolare.
Gli arbitri delle altre partite
Di seguito le designazioni arbitrali di tutte le altre gare del decimo turno di Serie A.
UDINESE – ATALANTA (Sabato 01/11 h. 15.00)
FABBRI
YOSHIKAWA – RICCI
IV: CALZAVARA
VAR: SERRA
AVAR: PICCININI
NAPOLI – COMO (Sabato 01/11 h. 18.00)
ZUFFERLI
MOKHTAR – FONTEMURATO
IV: CREZZINI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
HELLAS VERONA – INTER (Domenica 02/11 h. 12.30)
DOVERI
LO CICERO – VECCHI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: ABISSO
FIORENTINA – LECCE (Domenica 02/11 h. 15.00)
RAPUANO
PALERMO – BARONE
IV: AYROLDI
VAR: MASSA
AVAR: MARESCA
TORINO – PISA (Domenica 02/11 h. 15.00)
ARENA
BERTI – COLAROSSI
IV: ALLEGRETTA
VAR: CAMPLONE
AVAR: SOZZA
PARMA – BOLOGNA (Domenica 02/11 h. 18.00)
BONACINA
MASTRODONATO – POLITI
IV: MARCENARO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PICCININI
MILAN – ROMA (Domenica 02/11 h. 20.45)
GUIDA
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO
SASSUOLO – GENOA (Lunedì 03/11 h. 18.30)
FELICIANI
ROSSI L. – DI MONTE
IV: DI MARCO
VAR: MARESCA
AVAR: MASSA
SACCHI J.L.
MONDIN – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DI PAOLO
