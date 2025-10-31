Spalletti, diretta presentazione Juve: la conferenza in tempo reale

Via Tudor, dentro Spalletti : dopo un inizio di stagione a dir poco deludente, la Juve ha deciso di cambiare per provare a dare una svolta. La panchina bianconera è stata così affidata all'ex Roma, Inter e Napoli, chiamato a portare nuova linfa vitale alla squadra. Per lui un contratto fino al termine della stagione , con opzione per il rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. In vista dell'inizio della sua avventura in bianconero, ma anche della partita contro la Cremonese , Spalletti alle 12:00 interverrà in conferenza stampa . Segui in tempo reale tutte le sue parole nella diretta testuale di Tuttosport .

11:00

Il progetto di Spalletti per la Juve: dal ruolo di Locatelli alla questione Cambiaso

Spalletti alla Juve troverà una squadra ferita e avrà il difficile compito di dare una svolta. Per farlo l'allenatore bianconero ha deciso di ripartire da alcune certezze, come Locatelli. Il capitano bianconero, spesso non convocato da Luciano quando era ct dell'Italia, sarà ancora un perno della squadra. Insieme a lui anche Gatti, Yildiz e Vlahovic ma soprattutto Cambiaso, spesso elogiato dall'allenatore italiano. Poi ci saranno invece i nuovi acquisti da esaltare, David e Openda su tutti, ma anche giocatori come Koopmeiners, da rivitalizzare a ogni costo.

10:48

Spalleti-day: le immagini del primo giorno

Dalla visita alla Continassa fino alle foto con Comolli e la firma sul contratto: le immagini del primo giorno da allenatore della Juve di Spalletti.

10:40

I dettagli del contratto

Spalletti si è legato alla Juve fino al 30 giugno 2026. Otto mesi di contratto a 3 milioni di euro più bonus, con una clausola per il rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

10:31

"Tutto bene?": Spalletti, la prima risposta è un messaggio a tutta la Juve

Per iniziare la sua avventura alla Juve, Spalletti ha visitato la Continassa dove ha avuto modo di scambiare alcune battute con i giocatori bianconeri. Un botta e risposta rapido e ripreso dal dietro le quinte pubblico dal club sui social, ma che rivela molto dell'atteggiamento del nuovo allenatore. Mattia Perin, infatti, si è presentato con la più classica delle domande: «Tutto bene?». La risposta? «Dipenderà da voi». Il portiere: «Noi siamo a disposizione». Lucio: «È già qualcosa».

10:22

Lo staff di Spalletti: c'è anche un ritorno

Ma chi farà parte dello staff del nuovo allenatore della Juve? Il vice di Spalletti sarà Marco Domenichini, al suo fianco dalla stagione 1997-1998. La vera sorpresa riguarda invece i collaboratori tecnici perchè oltre a Salvatore Russo, che lo ha già accompagnato nella sua avventura al Napoli, ci sarà anche Giovanni Martusciello, ex vice di Sarri e cuore bianconero. A completare il team ci sarà poi Francesco Sinatti, nuovo preparatore atletico della Juve che collaborerà con Darren Burgess, l’uomo scelto da Comolli per la supervisione dell’Area Performance.

10:17

Andreazzoli vota Spalletti: "Juve, la sua mano si vedrà subito

In una lunga intervista esclusiva, Aurelio Andreazzoli, ex collaboratore e grande amico di Luciano Spalletti, ha detto la sua sul nuovo allenatore della Juve: "Quanto tempo gli servirà? Non tanto. La sua mano si vedrà subito. Per i dettagli, per andare nel particolare invece servirà comunque tempo. Sono i più difficili da curare. Ma inciderà subito, andando poi ad affinare i particolari: sono quelli che fanno la differenza a lungo andare".

10:06

Spalletti si presenta al mondo Juve: a che ora parla

Dopo l'annuncio, è tempo di presentazioni per Luciano Spalletti. Il nuovo allenatore della Juventus parlerà oggi in conferenza stampa alle 12:00



