Genoa-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Vieira sfida il suo passato

La vittoria con il Parma è stata convincente, la Juve ora va alla ricerca di ulteriori conferme contro il Genoa . In attesa degli ultimi sviluppi sul mercato , la squadra di Igor Tudor resta focalizzata sul campo: dalle 18.30 la sfida al Ferraris contro i rossoblù. Nel debutto stagionale all'Allianz i bianconeri hanno iniziato ad avere dei punti fermi importanti, a partire dall'attacco: le reti di David e Vlahovic , ma anche un Yildiz praticamente infermabile. Patrick Vieira , dal canto suo, riaffronta il proprio passato, dopo aver trascorso da calciatore due stagioni a Torino, e va alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo il pari con il Lecce all'esordio. Nella scorsa stagione entrambe le gare furono vinte dai bianconeri , la particolarità è che soltanto in quella di ritorno Tudor e Vieira sedettero sulle rispettive panchine: nella sfida d'andata fu Thiago Motta a battere Alberto Gilardino per 3-0. Gara speciale per l'attuale tecnico juventino, che esordì da allenatore bianconero proprio contro il Grifone. Nella Vecchia Signora è assente per squalifica Cambiaso , che dopo il gesto nella sfida col Parma salterà anche l'Inter alla prossima .

17:07

Hernanes vota per la Juve e consiglia Tudor

L'ex fantasista ha indicato i bianconeri tra i possibili candidati per lo scudetto, mandando qualche consiglio indiretto a Tudor per schierare in campo una formazione vincente e competitiva al pari delle altre due big come Inter e Napoli. Inoltre il brasiliano ha nutrito buone possibilità per un cammino duraturo della Juventus in Champions League, in sintesi quello che tutti i tifosi bianconeri sperano in attesa anche di buone notizie dal mercato. Qui le indicazioni del Profeta.

16:55

Genoa-Juve, le probabili formazioni

Le possibili scelte di Tudor in vista della sfida contro il Genoa. Tra certezze e qualche ballottaggio, l'allenatore bianconero deve sciogliere gli ultimi nodi, in particolare sulla sinistra, con Joao Mario che potrebbe scavalcare Kostic per prendere il posto di Cambiaso. Pochi dubbi invece per Vieira che è pronto a schierare una trequarti molto pericolosa. (Qui le probabili formazioni e dove vedere il match con tutte le informazioni).

16:45

Tudor tra novità tattiche e conferme

In conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa, Tudor ha fatto il punto della situazione sul mercato e anche sulle novità tattiche in vista dei tanti impegni stagionali. La possibile coppia David-Vlahovic, l'importanza di Koopmeiners e varie indicazioni anche per la difesa. Poi il tecnico ha messo anche tutti sull'attenti per la trasferta delicata contro il Grifone, in uno stadio storicamente mai semplice per i bianconeri.

16:35

Vieira, guanto di sfida alla Juve

Nella conferenza di presentazione alla vigilia del match, il tecnico del Genoa ha lanciato un messaggio chiaro alla Juventus, sua ex squadra: "Noi, davanti ai nostri tifosi, abbiamo sempre fatto bene anche contro le grandi squadre e vogliamo provare a vincere". Poi Vieira ha elogiato anche Tudor e ha svelato quali giocatori toglierebbe alla Vecchia Signora (QUI LE DICHIARAZIONI).

16:30

Genoa-Juve, si avvicina il fischio d'inizio

Due ore allo start del match tra rossoblù e bianconeri: il Grifone alla ricerca della prima vittoria in campionato, la Vecchia Signora vuole conferme dopo l'ottimo esordio col Parma. Lo scorso anno doppia vittoria bianconera: 3-0 al Ferraris (doppietta di Vlahovic e gol di Conceicao) e successo di misura a Torino (rete decisiva di Yildiz nel primo tempo in quella che fu la prima panchina bianconera per Tudor).

Stadio Luigi Ferraris di Genova