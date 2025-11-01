128 anni Juve, il video che emoziona. Del Piero: “Siamo eleganza e orgoglio”

Del Piero e il video della Juventus: un messaggio che emoziona

Nel video celebrativo pubblicato sui canali ufficiali del club, la voce di Alessandro Del Piero si fa portavoce dello spirito juventino. Parole semplici, ma profonde, che raccontano un amore che non conosce confini: “Il nostro nome è identità, significa gioventù. Nati nel 1897, ma non è il tempo a definirci. Siamo simbolo di eleganza, tradizione, orgoglio italiano cucito addosso come una seconda pelle”. Del Piero, capitano e leggenda bianconera, parla con il cuore, ricordando che la Juventus è più di una squadra, è un’idea, un modo di essere: “Abbiamo radici profonde, il desiderio costante di andare oltre, di migliorare, sempre. Siamo dove il tempo non è ancora arrivato”. Le sue parole scorrono tra immagini iconiche, vittorie e volti che hanno segnato la storia. “Il nostro successo non sta solo nelle vittorie, ma è stile, è modo in cui vinciamo, è classe, è spirito”. Un racconto che culmina in una dichiarazione d’amore eterna: “La nostra storia continua, si scrive oggi, si scrive da domani. Siamo la Juventus, dal 1897 e per sempre. Dal 1897 portiamo un nome che rappresenta molto più di una squadra. È un segno di identità. Un modo di essere”.

I tifosi: emozione, orgoglio e amore eterno

Sotto il post condiviso sui social, l’emozione dei tifosi è incontenibile. C’è chi scrive: “Tanti auguri Juventus. Happy birthday e che dire, quale miglior voce se non quella di capitan Alex!!” e chi confessa di aver provato “brividi e commozione”. I commenti si moltiplicano, accomunati dallo stesso sentimento: “Non contano vittorie, sconfitte o polemiche… solo immenso amore. NOI SIAMO JUVENTUS!!”. Molti riservano un pensiero speciale proprio a Del Piero, simbolo intramontabile: “Del Piero è Capitano, Idolo, Eterna Bandiera, Futuro presidente, in una sola parola JUVENTUS”. C’è anche chi lancia un appello diretto alla società: “Cosa aspettate a riportarlo dentro la Juve?”. Un coro unanime che dimostra quanto il legame tra tifosi e leggenda resti vivo e profondo, oltre il tempo e i cambi generazionali.