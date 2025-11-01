128 anni Juve, il video che emoziona. Del Piero: “Siamo eleganza e orgoglio”

C’è qualcosa che va oltre il tempo, che resiste alle mode, alle stagioni, ai cambiamenti. È l’essenza della Juventus, un sentimento che si rinnova senza mai perdere la propria anima. Oggi, nel giorno in cui il club bianconero celebra 128 anni di storia, la voce di una leggenda come Alessandro Del Piero risuona per ricordare ciò che significa essere parte di questa famiglia. Tradizione, orgoglio, eleganza, passione: valori che uniscono generazioni di tifosi in un abbraccio senza fine. “La nostra storia si rinnova. La nostra identità non cambia. We are Youth. Dal 1897, e per sempre”. È il messaggio che accompagna la celebrazione di un anniversario che non è solo un traguardo, ma un modo di vivere. Stasera, mentre la Juve scende in campo a Cremona per la decima giornata di Serie A, quel senso di appartenenza si fa ancora più forte.
Del Piero e il video della Juventus: un messaggio che emoziona
Nel video celebrativo pubblicato sui canali ufficiali del club, la voce di Alessandro Del Piero si fa portavoce dello spirito juventino. Parole semplici, ma profonde, che raccontano un amore che non conosce confini: “Il nostro nome è identità, significa gioventù. Nati nel 1897, ma non è il tempo a definirci. Siamo simbolo di eleganza, tradizione, orgoglio italiano cucito addosso come una seconda pelle”. Del Piero, capitano e leggenda bianconera, parla con il cuore, ricordando che la Juventus è più di una squadra, è un’idea, un modo di essere: “Abbiamo radici profonde, il desiderio costante di andare oltre, di migliorare, sempre. Siamo dove il tempo non è ancora arrivato”. Le sue parole scorrono tra immagini iconiche, vittorie e volti che hanno segnato la storia. “Il nostro successo non sta solo nelle vittorie, ma è stile, è modo in cui vinciamo, è classe, è spirito”. Un racconto che culmina in una dichiarazione d’amore eterna: “La nostra storia continua, si scrive oggi, si scrive da domani. Siamo la Juventus, dal 1897 e per sempre. Dal 1897 portiamo un nome che rappresenta molto più di una squadra. È un segno di identità. Un modo di essere”.
I tifosi: emozione, orgoglio e amore eterno
Sotto il post condiviso sui social, l’emozione dei tifosi è incontenibile. C’è chi scrive: “Tanti auguri Juventus. Happy birthday e che dire, quale miglior voce se non quella di capitan Alex!!” e chi confessa di aver provato “brividi e commozione”. I commenti si moltiplicano, accomunati dallo stesso sentimento: “Non contano vittorie, sconfitte o polemiche… solo immenso amore. NOI SIAMO JUVENTUS!!”. Molti riservano un pensiero speciale proprio a Del Piero, simbolo intramontabile: “Del Piero è Capitano, Idolo, Eterna Bandiera, Futuro presidente, in una sola parola JUVENTUS”. C’è anche chi lancia un appello diretto alla società: “Cosa aspettate a riportarlo dentro la Juve?”. Un coro unanime che dimostra quanto il legame tra tifosi e leggenda resti vivo e profondo, oltre il tempo e i cambi generazionali.
Il comunicato della Juventus: l’essenza di uno spirito giovane
Nel comunicato ufficiale diffuso per celebrare i 128 anni del club, la Juventus ribadisce la propria identità, fatta di passione, innovazione e fedeltà ai valori di sempre: "Dal 1897 portiamo un nome che rappresenta molto più di una squadra. È un segno di identità. Un modo di essere. Siamo nati con uno spirito giovane che non ha a che fare con l’età, ma con l’energia che ci muove. Quella che non si spegne mai. Che ci spinge ogni giorno a migliorare, a innovare, a restare fedeli a ciò che siamo. Sappiamo cambiare, senza mai smettere di essere noi stessi. Ci rinnoviamo, cresciamo, evolviamo. Ma restiamo fedeli alla nostra essenza, alla nostra identità. Un’identità chiara, riconoscibile, incisa nel tempo. Fatta di vittorie e ambizione, stile, eleganza, orgoglio e innovazione. Da 128 anni viviamo con la stessa convinzione: mettere passione, visione e rispetto in ogni gesto. Essere un punto di riferimento. Non solo nel calcio, ma nella cultura, nel modo di vivere la sfida e la vittoria. Il tempo passa, ma il nostro spirito resta giovane. Perché questo è ciò che siamo. E lo saremo sempre. Oggi celebriamo 128 anni di noi. 128 anni di un DNA intramontabile. Che si riconosce. Che continua. WE ARE YOUTH. SINCE 1897".
