Cremonese-Juventus, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CREMONA - Alle ore 20.45, allo stadio Zini di Cremona, Luciano Spalletti farà il proprio esordio sulla panchina della Juve. Chiamato al posto di Igor Tudor, l’ex ct della Nazionale è stato presentato nelle scorse ore e dopo aver diretto un solo allenamento é subito chiamato alla prova del campo. A lui spetterà il compito di risollevare la squadra dopo un periodo piuttosto complicato. Intanto nel turno infrasettimanale, guidati in panchina da Massimo Brambilla, i bianconeri hanno ritrovato la vittoria battendo 3-1 l’Udinese grazie al rigore di Dusan Vlahovic e alle reti di Gatti e Yildiz - di Zaniolo il momentaneo 1-1 -. Un successo che interrompe una striscia di otto partite senza vittorie e tre ko di fila. L’ultima volta che la Signora aveva conquistato il bottino pieno, infatti, era il 13 settembre, quando un bolide dalla distanza di Adzic fece esplodere l’Allianz Stadium per il clamoroso 4-3 all’Inter che valeva la terza gioia consecutiva in campionato. Da quel pomeriggio di fine estate Locatelli e compagni hanno perso la bussola mettendo insieme prestazioni e risultati deludenti. Da qui la decisione della società di sollevare dall’incarico l’allenatore croato, chiamando al suo posto Spalletti che, dopo aver vinto lo scudetto a Napoli, sogna di ripetersi anche a Torino. Di fronte, nel match d’esordio, c’è però una delle rivelazione di questo primo scorcio di stagione. I grigiorossi di Davide Nicola, reduci dal 2-0 del Ferraris contro il Genoa firmato Bonazzoli (doppietta), fin qui hanno fatto benissimo e in nove gare hanno perso una sola volta: il 4 ottobre al Meazza contro l’Inter (4-1). Proprio a San Siro la Cremonese aveva debuttaTo superando con un clamoroso 2-1 il Milan di Massimiliano Allegri. Insomma, Lucio avrà una bella gatta da pelare.