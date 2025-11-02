Spalletti verso la Champions e Juve-Sporting: Yildiz e Kelly, le novità sulle loro condizioni

Buona la prima a Cremona , Spalletti si mette subito al lavoro per l'esordio in Champions sulla panchina della Juventus . L'eredità lasciata da Tudor in campo europeo non permette passi falsi, per poter sperare di entrare nelle prime otto della League Phase servono i tre punti e allora il nuovo tecnico bianconero ha deciso di ripartire immediatamente dal campo. Nessun riposo dopo il ritorno al successo in campionato allo Zini, troppi pochi i giorni a disposizione di Spalletti che vuole dare la sua impronta alla sua nuova squadra. Sporting Lisbona nel mirino e due incognite alle quali trovare una soluzione: Kenan Yildiz e Lloyd Kelly che hanno saltato la trasferta di Cremona.

Come sta Yildiz

Il numero 10 bianconero era rimasto a riposo dalla trasferta di Cremona a causa del problema al ginocchio sinistro che lo tormenta da tempo. Il gioiello turco aveva bisogno di riposo e la decisione è stata quella di lasciarlo fuori dai convocati dell'esordio di Spalletti. Nessun allarme con Yildiz che è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, pronto per un'altra notte europea e a completa disposizione dell'ex ct della Nazionale.

Le condizioni di Kelly

Anche Kelly era rimasto a Torino, niente trasferta a Cremona per problemi fisici, ma per il difensore inglese il discorso è diverso rispetto a Kenan. Alla Continassa ha svolto un allenamento differenziato con le condizioni che restano da valutare in vista della sfida contro lo Sporting. Più improbabile il suo impiego da parte di Spalletti, si deciderà in base alle sensazioni del calciatore se averlo in lista per il match di Champions.

