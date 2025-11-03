Sinner-Cahill, pace fatta a Parigi e torna Vagnozzi a Torino. Gli Australian Open, poi il futuro

Jannik Sinner ha fatto pari e patta con Parigi grazie alla vittoria nel Masters 1000 trasferito dalla storica Bercy a Nanterre, nel capiente ed ospitale palazzetto della Defense Area. Lo scorso 8 giugno il nostro aveva dato vita sul Centrale del Roland Garros a una delle finali più lunghe e spettacolari nella storia dello Slam parigino, dopo aver toccato quasi con l’intera mano e non con il “semplice” dito la grande vittoria, finita al termine invece nelle mani di Carlos Alcaraz. Ieri ha in qualche modo cancellato quell’amarezza e ringraziato il pubblico parigino: "Grazie per essere venuti e aver riempito il palazzetto per l’intera settimana creando un’atmosfera speciale. Un grazie anche agli organizzatori che ci hanno messo nelle migliori condizioni per esprimerci. Siamo stati accolti benissimo e abbiamo trovato un ambiente ideale in questo impianto della Defense Area. Un caloroso grazie anche ai raccattapalle e ovviamente agli sponsor senza i quali tutto ciò non sarebbe possibile". A consegnare l’ambito trofeo a Jannik Sinner, che non lo aveva mai vinto in carriera, il presidente della federtennis francese Gilles Moretton e soprattutto un vero e proprio mito delle folle d’oltralpe, Yannick Noah, ultimo francese a vincere il Roland Garros nell’ormai lontano 1983. "E’ un onore - ha sottolineato Jannik Sinner in premiazione - ricevere il premio da un personaggio come te, con accanto il presidente Moretton, che sta facendo molto per il tennis francese".