Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Juve, i convocati in Champions contro lo Sporting: la decisione su Kelly

Il tecnico ha comunicato la lista per la sua prima notte in Champions sulla panchina bianconera
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Dopo l'esordio vincente in campionato contro la Cremonese, arriva la prima notte in Champions League per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Contro lo Sporting Lisbona una sfida cruciale per la classifica a girone unico della massima competizione europea, con il nuovo tecnico bianconero che in conferenza stampa si è avvicinato al prestigioso impegno suonando la carica e aggiornando il più classico dei motti della Vecchia Signora: "Fino alle fine e oltre". Allo Zini due assenze pesanti tra i convocati, uno è recuperato per il match contro i portoghesi: torna Yildiz, Kelly resta out. Il turco ha riposato nell'impegno di Serie A ed è a completa disposizione di Spalletti, resta ancora ai box, invece, il difensore inglese che non ha recuperato dall'affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

I convocati per lo Sporting Lisbona

Oltre a Kelly, restano fuori dalla lista dei convocati anche Bremer, Cabal, Milik e Pinsoglio. Queste le scelte di Luciano Spalletti:

Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia

Difensori: Gatti, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Koopmeiners, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Conceicao, Openda, David

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus