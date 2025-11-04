Juve, i convocati in Champions contro lo Sporting: la decisione su Kelly

TORINO - Dopo l'esordio vincente in campionato contro la Cremonese, arriva la prima notte in Champions League per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Contro lo Sporting Lisbona una sfida cruciale per la classifica a girone unico della massima competizione europea, con il nuovo tecnico bianconero che in conferenza stampa si è avvicinato al prestigioso impegno suonando la carica e aggiornando il più classico dei motti della Vecchia Signora: "Fino alle fine e oltre". Allo Zini due assenze pesanti tra i convocati, uno è recuperato per il match contro i portoghesi: torna Yildiz, Kelly resta out. Il turco ha riposato nell'impegno di Serie A ed è a completa disposizione di Spalletti, resta ancora ai box, invece, il difensore inglese che non ha recuperato dall'affaticamento muscolare alla coscia sinistra.