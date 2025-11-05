Silverstone, alla Juve l’uomo dei 30 milioni a stagione: chi è e di cosa si occuperà

L'organigramma della nuova Juventus, con Comolli nel ruolo di plenipotenziario, inizia a prendere forma, non solo in campo ma anche nei piani alti della società. Dopo l’arrivo di Spalletti in panchina, chiamato a inaugurare un nuovo ciclo tecnico, il club bianconero lavora ora per completare il proprio organigramma dirigenziale. Il primo passo è l'arrivo di Marco Ottolini, ex Genoa, pronto a diventare il nuovo direttore sportivo. Ma non sarà l’unico volto nuovo: la Juventus si prepara infatti ad accogliere Peter Silverstone, dirigente scozzese di grande esperienza nel marketing sportivo, che andrà a sostituire Francesco Calvo nel ruolo di Chief Business Officer. Un nome importante, con un curriculum costruito tra finanza, media e top club internazionali.
Chi è Peter Silverstone
Nato a Glasgow e laureato in legge all’Università di Edimburgo, Peter Silverstone ha iniziato la sua carriera lontano dal campo da gioco, lavorando nel settore finanziario presso Morgan Stanley. Il passaggio al mondo dello sport è avvenuto successivamente, segnando l’inizio di un percorso che lo avrebbe portato a diventare una figura di riferimento nel panorama del business calcistico europeo. Il suo nome è legato soprattutto all’Arsenal, dove ha lavorato per sette anni in ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare Chief Commercial Officer. A Londra ha contribuito a rafforzare la dimensione internazionale del club, curando le partnership commerciali e lo sviluppo del brand dei Gunners in mercati strategici.
L’esperienza tra OneFootball e Newcastle
Dopo la lunga parentesi londinese, nel 2022 Silverstone ha accettato una nuova sfida entrando in OneFootball come Senior Vice President Global Development. In questa posizione si è occupato delle relazioni globali con club, leghe e partner commerciali, rafforzando la presenza della piattaforma nel panorama mediatico calcistico. La chiamata successiva è arrivata dal Newcastle United, club rinato dopo il cambio di proprietà e desideroso di espandere il proprio profilo internazionale. In qualità di Chief Commercial Officer, Silverstone ha ridisegnato la strategia commerciale dei Magpies, siglando accordi di grande valore e portando il club a nuovi livelli di visibilità e redditività.
L’accordo con Adidas e la crescita dei Magpies
Durante la sua permanenza al Newcastle, Silverstone ha firmato uno dei contratti commerciali più importanti nella storia recente del club: l’accordo con Adidas, del valore di circa 30 milioni di sterline a stagione. Un’operazione che ha contribuito a rilanciare il marchio del club e a consolidarne l’immagine globale. Oltre a questo, il dirigente scozzese ha curato partnership strategiche in ambiti come tecnologia, sostenibilità e fan engagement, rafforzando il legame tra società e tifosi. La sua visione moderna e internazionale ha rappresentato uno dei punti di svolta nella nuova era dei bianconeri d’Inghilterra. Da un bianconero all'altro perché ora è pronto a rilanciare il brand Juve.
La sfida alla Juventus: rilanciare il brand bianconero
Ora Peter Silverstone è pronto per una nuova avventura in Italia, dove lo attende il progetto della Juventus. A Torino assumerà un ruolo chiave nel rinnovamento societario guidato da Comolli, con l’obiettivo di potenziare l’immagine e la redditività del marchio bianconero. Succederà a Francesco Calvo, oggi all’Aston Villa, e prenderà in mano un settore gestito, quasi ad interim, da Giorgio Chiellini, fresco di nomina all'interno del consiglio FIGC. La missione è chiara: riportare la doppia J a brillare nel panorama globale, consolidando le partnership esistenti e aprendosi a nuovi mercati. Con il suo bagaglio internazionale, Silverstone potrebbe diventare la figura giusta per dare alla Juventus un nuovo slancio commerciale e una dimensione sempre più globale.
