Silverstone, alla Juve l’uomo dei 30 milioni a stagione: chi è e di cosa si occuperà

L'organigramma della nuova Juventus , con Comolli nel ruolo di plenipotenziario, inizia a prendere forma, non solo in campo ma anche nei piani alti della società. Dopo l’arrivo di Spalletti in panchina, chiamato a inaugurare un nuovo ciclo tecnico, il club bianconero lavora ora per completare il proprio organigramma dirigenziale. Il primo passo è l'arrivo di Marco Ottolini , ex Genoa, pronto a diventare il nuovo direttore sportivo . Ma non sarà l’unico volto nuovo: la Juventus si prepara infatti ad accogliere Peter Silverstone , dirigente scozzese di grande esperienza nel marketing sportivo, che andrà a sostituire Francesco Calvo nel ruolo di Chief Business Officer . Un nome importante, con un curriculum costruito tra finanza, media e top club internazionali.

Chi è Peter Silverstone

Nato a Glasgow e laureato in legge all’Università di Edimburgo, Peter Silverstone ha iniziato la sua carriera lontano dal campo da gioco, lavorando nel settore finanziario presso Morgan Stanley. Il passaggio al mondo dello sport è avvenuto successivamente, segnando l’inizio di un percorso che lo avrebbe portato a diventare una figura di riferimento nel panorama del business calcistico europeo. Il suo nome è legato soprattutto all’Arsenal, dove ha lavorato per sette anni in ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare Chief Commercial Officer. A Londra ha contribuito a rafforzare la dimensione internazionale del club, curando le partnership commerciali e lo sviluppo del brand dei Gunners in mercati strategici.

L’esperienza tra OneFootball e Newcastle

Dopo la lunga parentesi londinese, nel 2022 Silverstone ha accettato una nuova sfida entrando in OneFootball come Senior Vice President Global Development. In questa posizione si è occupato delle relazioni globali con club, leghe e partner commerciali, rafforzando la presenza della piattaforma nel panorama mediatico calcistico. La chiamata successiva è arrivata dal Newcastle United, club rinato dopo il cambio di proprietà e desideroso di espandere il proprio profilo internazionale. In qualità di Chief Commercial Officer, Silverstone ha ridisegnato la strategia commerciale dei Magpies, siglando accordi di grande valore e portando il club a nuovi livelli di visibilità e redditività.