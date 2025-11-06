Tuttosport.com
Zhegrova, la sorella innamorata della Juve: "Forte, elegante e piena di storia"

Il post social di Valza Vertopi ha conquistato il cuore dei tifosi bianconeri: "Questa è casa vostra"
3 min
JuventusZhegrovaJuventus Stadium
Zhegrova, la sorella innamorata della Juve: "Forte, elegante e piena di storia"
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Arrivato in estate alla Juventus per poco più di 15 milioni di euro, Edon Zhegrova fin qui non è riuscito a trovare molto spazio a causa di una serie di problemi fisici. L'attaccante kosovaro, però, sta entrando a pieno nel mondo bianconero e con lui anche sua sorella

Foto e sorrisi: Zhegrova e la sorella in visita allo Juventus Stadium

Valza Vertopi, sorella di Zhegrova, insieme a sua figlia, ha infatti visitato l'Allianz Stadium e lo Juventus Museum. Con loro anche l'attaccante biaconero, che ha passato alcune ore all'insegna del divertimento e del relax in famiglia. Il tour è stato immortalato su Instagram, con la sorella del giocatore Juve che ha scritto un lungo post: "Oggi abbiamo sentito lo spirito della Vecchia Signora - forte, elegante e piena di storia! Un po' come ogni donna che non molla mai. La Juventus mi ricorda che forza e bellezza possono andare di pari passo e che dietro ogni vittoria c'è cuore, passione e convinzione. Sono così fiera di mio fratello per essere parte di questa leggendaria famiglia. Insieme, possiamo trasformare i sogni in storia".

Juventus, Zhegrova pronto a lasciare il segno: parola di Spalletti

Dopo essere entrato a pieno nello spirito bianconero, però, ora Zhegrova dovrà cominciare a lasciare il segno anche in campo. Un primo assaggio delle sue qualità si è visto in Champions League, nel corso della sfida contro lo Sporting. Non a caso al termine della partita Luciano Spalletti ha detto: "Lo devo continuare a vedere e secondo quella è la sua posizione. Rientra sul sinistro, salta l’uomo. Giocare un po’ di taglio gli permette di guardare in faccia l’avversario. Lo conoscevo già ma mi ha impressionato la sua rapidità, è un fulmine nello stretto. Ha sensibilità di toccare la palla".

