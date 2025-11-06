Assemblea degli Azionisti Juve: cosa aspettarsi, il programma, il CdA, Comolli e Tether

L'ultima serata da direttore generale, poi Damien Comolli sarà il nuovo amministratore delegato della Juventus. Non subito, ecco, ma più probabilmente da ufficializzare nei prossimi giorni. L' Assemblea degli Azionisti di domani servirà intanto ai bianconeri per dare vita al nuovo Consiglio d'Amministrazione , quelli in cui anche Tether avrà una propria rappresentanza. Sarà Francesco Garino, visiting professor alla Scuola di Specialità di Ortodonzia dell'Università di Roma Tor Vergata, e luminare dell'ortodonzia torinese, a rappresentare il colosso cripto per la prima volta sin dall'acquisizione delle quote juventine. A oggi, Tether detiene ufficialmente l'11,5%.

Si ripartirà da questo, dunque. Nell'ambito di una riorganizzazione più forte, per certi versi più feroce, del club bianconero. Come raccontato, ci sono cambi strutturali da non sottovalutare. Il primo riguarderà l'area commerciale: sarà Peter Silverstone, in uscita dal Newcastle, a diventare il capo dell'area commerciale; Pier Donato Vercellone, invece, avrà la parte della comunicazione. A loro si dovrebbe aggiungere, per la parte sportiva, Marco Ottolini. La cui nomina andrà però (ben) oltre l'Assemblea di domani.

Appuntamenti e obiettivi

Intanto, gli appuntamenti. Sotto la presidenza di Gianluca Ferrero, il gruppo di Azionisti approverà il bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2025, con un rosso che dovrebbe attestarsi intorno ai 58,1 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto all'esercizio 2023-2024, chiuso in perdita per 199,2 milioni. Il fatturato bianconero è stato pari a 529,6 milioni di euro (contro i 394,5 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2024); per quanto riguarda i costi, invece, c'è stata una diminuzione circoscritta: dai 569,6 milioni dell'ultima volta si arriva a 559,6 milioni.

L'obiettivo dell'Assemblea, oltre ad ascoltare eventuali rimostranze degli azionisti, sarà dunque rinnovare il CdA e approvare la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui rispettivi compensi, oltre a procedere con l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni. Infine, è chiamata all’integrazione dell’incarico di revisione affidato alla società di revisione. Lo scorso 17 ottobre Exor ha pubblicato i nomi candidati a entrare nel CdA. Sono questi: Antonio Belloni (Presidente di LVMH Italia), Guido de Boer (Cfo di Exor dal 2022), Laura Cappiello (Of Counsel della practice Legal Risk, Compliance & Investigation di BonelliErede), Fioranna Vittoria Negri (Dottore Commercialista e Revisore legale), Kerstin Andrea Lutz (Ceo della Billie Jean King Cup di tennis), Diva Moriani (presidente di KME Group Spa). Con loro, Garino per Tether.