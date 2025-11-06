Juve al telefono: i numeri più famosi sui cellulari bianconeri. Openda misterioso, Yildiz-Locatelli senza dubbi

Meno due al ritorno in campo della Juve. I bianconeri sono reduci dal pareggio in Champions League contro lo Sporting Lisbona, sabato proveranno a conquistare 3 punti in campionato nel derby contro il Torino. Una sfida alla quale la squadra di Luciano Spalletti (con quest'ultimo che, tra l'altro, domani non terrà la consueta conferenza della vigilia) si avvicina con il sorriso sulle labbra e la giusta spensieratezza. A testimoniarlo c'è l'ultimo video pubblicato sui canali social del club. Una semplice domanda, che ha generato risate e ilarità: qual è la persona più famosa di cui avete il numero salvato in rubrica?
Juve e... i numeri di telefono in rubrica
Il primo a dire la sua è Kalulu, che risponde subito con ironia: "Ne ho troppi... Immagina: ho i numeri di Thuram, Zhegrova, McKennie, Vlahovic". Zhegrova, che era lì affianco al difensore, ride e poi risponde scherzando: "McKennie (mentre il centrocampista gli passa di fianco, ndr)". I due portoghesi Conceicao e Joao Mario si nominano a vicenda, poi tocca a Yildiz, che ci pensa solo per un secondo prima di rispondere "Del Piero!". Zero dubbi per Perin, che in rubrica ha il numero di Ronaldo: "Cristiano! Cristiano! Ciao Cristiano!", salutando il portoghese e mandandogli un bacio da lontano. Thuram risponde Henry e Vieira, mentre Openda fa il misterioso: "Mmm... È una bella domanda, ma non posso dirtelo".
Il giovane Pedro Felipe risponde Bremer, mentre Cambiaso dice Chiellini. Poi tocca a Koopmeiners che sceglie il compagno della nazionale olandese Van Dijk. Adzic nomina due compagni di squadra: "Kostic e Vlahovic!". David invece deve rifletterci un po': "Mmm... Non lo so... Forse Alphonso Davies (terzino del Bayern e suo connazionale, ndr)". Locatelli va nella stessa direzione di Yildiz, e mentre lo dice si tocca il braccio ad indicare lo storico capitano bianconero: "The Legend: Alex Del Piero!".
