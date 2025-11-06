Juve al telefono: i numeri più famosi sui cellulari bianconeri. Openda misterioso, Yildiz-Locatelli senza dubbi

Meno due al ritorno in campo della Juve . I bianconeri sono reduci dal pareggio in Champions League contro lo Sporting Lisbona, sabato proveranno a conquistare 3 punti in campionato nel derby contro il Torino . Una sfida alla quale la squadra di Luciano Spalletti (con quest'ultimo che, tra l'altro, domani non terrà la consueta conferenza della vigilia ) si avvicina con il sorriso sulle labbra e la giusta spensieratezza. A testimoniarlo c'è l'ultimo video pubblicato sui canali social del club. Una semplice domanda, che ha generato risate e ilarità: qual è la persona più famosa di cui avete il numero salvato in rubrica?

Juve e... i numeri di telefono in rubrica

Il primo a dire la sua è Kalulu, che risponde subito con ironia: "Ne ho troppi... Immagina: ho i numeri di Thuram, Zhegrova, McKennie, Vlahovic". Zhegrova, che era lì affianco al difensore, ride e poi risponde scherzando: "McKennie (mentre il centrocampista gli passa di fianco, ndr)". I due portoghesi Conceicao e Joao Mario si nominano a vicenda, poi tocca a Yildiz, che ci pensa solo per un secondo prima di rispondere "Del Piero!". Zero dubbi per Perin, che in rubrica ha il numero di Ronaldo: "Cristiano! Cristiano! Ciao Cristiano!", salutando il portoghese e mandandogli un bacio da lontano. Thuram risponde Henry e Vieira, mentre Openda fa il misterioso: "Mmm... È una bella domanda, ma non posso dirtelo".

Il giovane Pedro Felipe risponde Bremer, mentre Cambiaso dice Chiellini. Poi tocca a Koopmeiners che sceglie il compagno della nazionale olandese Van Dijk. Adzic nomina due compagni di squadra: "Kostic e Vlahovic!". David invece deve rifletterci un po': "Mmm... Non lo so... Forse Alphonso Davies (terzino del Bayern e suo connazionale, ndr)". Locatelli va nella stessa direzione di Yildiz, e mentre lo dice si tocca il braccio ad indicare lo storico capitano bianconero: "The Legend: Alex Del Piero!".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE