Juventus-Torino, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Tutto pronto per il derby della Mole numero 184 (considerando tutte le competizioni) che vedrà la Juventus ospitare in casa il Torino alle ore 18 nella sfida valida per l'11ª giornata del campionato di Serie A. Sulla panchina dei bianconeri è arrivato Luciano Spalletti, che ha preso il posto di Igor Tudor: esordio vincente in campionato contro la Cremonese e pari in Champions contro lo Sporting. Stasera l'ex tecnico della nazionale azzurra può regalare la terza vittoria consecutiva in campionato alla Juventus, attualmente al sesto a quota 18 punti insieme al Bologna. Il Torino viene da cinque risultati utili consecutivi e la formazione di Baroni staziona al 13° posto insieme ad Atalanta e Sassuolo. Per i granata il derby è ormai un tabù: non ne vincono uno da ben 9 anni (2-1 nel 2015) e bisogna tornare al 9 aprile del 1995 per vedere il Torino vittorioso in casa della Juventus. In conferenza stampa, Baroni ha presentato così il match: "La storia è importante ma noi dobbiamo portare quel sentimento di entrare nella storia. Serve una gara di sentimento e coraggio. C'è grande stima e rispetto con Spalletti, è un allenatore che toccato i tasti giusti. Sappiamo che sono forti, dobbiamo guardare noi: vogliamo portare in campo una partita di valore. Serve questo, oltre ad attenzione, compattezza e dedizione. Abbiamo questa grande opportunità di portare questi valori. Sono valori che costruiamo quotidianamente. Dobbiamo portare la bellezza dei nostri valori, essere consapevoli di affrontare una squadra forte ma stiamo migliorando. Domani serve la luce negli occhi, una prestazione di grande valore è ciò che ci serve".