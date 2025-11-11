Juventus Women a Madrid: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions

Dopo una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate della UEFA Women’s Champions League 2025/26, la Juventus Women di Max Canzi si prepara ad affrontare un nuovo banco di prova europeo. Le bianconere, ancora alla ricerca della giusta continuità di rendimento, faranno visita all’Atletico Madrid. La trasferta spagnola arriva in un momento delicato della stagione, con la Juve reduce dal ko in campionato contro il Milan e da un avvio di Serie A più complicato del previsto. La Champions, tuttavia, offre l’occasione ideale per ritrovare fiducia, compattezza e slancio verso gli obiettivi stagionali. Una prestazione positiva potrebbe infatti rilanciare le ambizioni europee della squadra, chiamata a dimostrare carattere e maturità sul palcoscenico internazionale.
Atletico Madrid-Juve, orario e dove vederla
La sfida tra Atletico Madrid e Juventus Women è in programma mercoledì 12 novembre 2025, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. L’incontro si giocherà in Spagna, e sarà valido per la terza giornata della League Phase della UEFA Women’s Champions League. Per tutti i tifosi bianconeri e gli appassionati di calcio femminile, il match sarà trasmesso in esclusiva su Disney+, visibile in diretta streaming tramite Smart TV, dispositivi mobili o computer. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.
Atletico Madrid-Juventus, le probabili formazioni
Atletico Madrid: Gallardo, Perez, Lauren, Lloris, Medina; Garcia, Boe Risa, Benitez; Luany, Garbelini, Jensen. All. Martin
Juventus: Peyraud Magnin, Kullberg, Lenzini, Salvai, Carbonell; Walti, Bonansea, Pinto, Schatzer, Vangsgaard, Girelli. All. Canzi
Arbitro: Augustyn (POL)
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE