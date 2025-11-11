Juventus Women a Madrid: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions

Dopo una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate della UEFA Women’s Champions League 2025/26, la Juventus Women di Max Canzi si prepara ad affrontare un nuovo banco di prova europeo. Le bianconere, ancora alla ricerca della giusta continuità di rendimento, faranno visita all’ Atletico Madrid . La trasferta spagnola arriva in un momento delicato della stagione, con la Juve reduce dal ko in campionato contro il Milan e da un avvio di Serie A più complicato del previsto. La Champions, tuttavia, offre l’occasione ideale per ritrovare fiducia, compattezza e slancio verso gli obiettivi stagionali. Una prestazione positiva potrebbe infatti rilanciare le ambizioni europee della squadra, chiamata a dimostrare carattere e maturità sul palcoscenico internazionale.

Atletico Madrid-Juve, orario e dove vederla

La sfida tra Atletico Madrid e Juventus Women è in programma mercoledì 12 novembre 2025, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. L’incontro si giocherà in Spagna, e sarà valido per la terza giornata della League Phase della UEFA Women’s Champions League. Per tutti i tifosi bianconeri e gli appassionati di calcio femminile, il match sarà trasmesso in esclusiva su Disney+, visibile in diretta streaming tramite Smart TV, dispositivi mobili o computer. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Atletico Madrid-Juventus, le probabili formazioni

Atletico Madrid: Gallardo, Perez, Lauren, Lloris, Medina; Garcia, Boe Risa, Benitez; Luany, Garbelini, Jensen. All. Martin

Juventus: Peyraud Magnin, Kullberg, Lenzini, Salvai, Carbonell; Walti, Bonansea, Pinto, Schatzer, Vangsgaard, Girelli. All. Canzi

Arbitro: Augustyn (POL)

