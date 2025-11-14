Juve sull’ennesimo capolavoro di Corvino: Tiago Gabriel. Joao Mario, abbiamo un problema

Ci sono pure gli occhi della Vecchia Signora su uno dei talenti emergenti dell’attuale Serie A, ovvero il centrale portoghese Tiago Gabriel. Il centrale classe 2004 si è imposto da protagonista nel Lecce (undici presenze in altrettante giornate di campionato), catturando numerose attenzioni da parte dei top club di Serie A e della Premier League. Solido in marcatura e fortissimo nel gioco aereo grazie ai suoi 196 centimetri d’altezza: doti che non sono affatto passate inosservate. Tanto che un paio di settimane fa al Franchi, in occasione di Fiorentina-Lecce, c’era pure uno scout bianconero a visionarlo dal vivo. In quell’occasione il gioiellino lusitano ha sfoderato un prestazione davvero autorevole, annullando un goleador del calibro di Moise Kean che sembrava, almeno alla vigilia, uno spauracchio per la retroguardia salentina.