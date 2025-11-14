Juve sull’ennesimo capolavoro di Corvino: Tiago Gabriel. Joao Mario, abbiamo un problema

Ci sono pure gli occhi della Vecchia Signora su uno dei talenti emergenti dell’attuale Serie A, ovvero il centrale portoghese Tiago Gabriel. Il centrale classe 2004 si è imposto da protagonista nel Lecce (undici presenze in altrettante giornate di campionato), catturando numerose attenzioni da parte dei top club di Serie A e della Premier League. Solido in marcatura e fortissimo nel gioco aereo grazie ai suoi 196 centimetri d’altezza: doti che non sono affatto passate inosservate. Tanto che un paio di settimane fa al Franchi, in occasione di Fiorentina-Lecce, c’era pure uno scout bianconero a visionarlo dal vivo. In quell’occasione il gioiellino lusitano ha sfoderato un prestazione davvero autorevole, annullando un goleador del calibro di Moise Kean che sembrava, almeno alla vigilia, uno spauracchio per la retroguardia salentina.
Le cifre
E invece niente da fare per l’attaccante della nazionale italiana, anestetizzato dalla marcatura dell’ex Estrela Amadora che l’ha lasciato a bocca asciutta. L’ennesima intuizione brillante di quella vecchia volpe di Pantaleo Corvino. Uno che il talento lo riconosce subito e spesso lo vede anche prima degli altri. Tanto che il milione e mezzo pagato per acquistarlo appare destinato a impennarsi vertiginosamente nei prossimi mesi a quota 25-30 milioni. Questo il prezzo fissato dal dg leccese per privarsi, eventualmente, del proprio gioiello, visto che da Oltremanica sono in arrivo offerte pesanti già a gennaio. Occhio però alle big di casa nostra: la Juventus lo monitora e continuerà a tenerlo d’occhio, così come l’Inter che l’ha spiato da vicino sabato scorso contro il Verona.
Anche il Milan su Tiago Gabriel
Un nome, quello di Tiago Gabriel, finito anche nei database del Milan, che lo studierà nelle prossime settimane. Per caratteristiche tecniche e fisiche il nazionale Under 21 portoghese potrebbe rappresentare un ottimo vice Bremer nella retroguardia a tre; mentre in una linea difensiva a quattro potrebbe tranquillamente agire al fianco del campione brasiliano. Tempo al tempo. Al momento è ancora presto per avventurarsi in queste analisi, al netto di un apprezzamento a tinte bianconere comunque già manifesto. Coi buoni rapporti Juve-Lecce da non trascurare.
Joao Mario, futuro in bilico
Da un portoghese all’altro: il futuro in Serie A del terzino Joao Mario appare già in bilico. Bocciatissimo da Igor Tudor che non lo voleva in estate, le cose per il momento non sembrano cambiare neppure con l’avvento in panchina di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, infatti, finora l’ha sempre relegato tra le riserve nelle prime gare della sua gestione, concedendogli appena 11 minuti in campo contro la Cremonese. Dopodiché il laterale destro ha vissuto da semplice spettatore le sfide contro Sporting e Torino. La sensazione è che l’ex Porto rischi di restare ancora a lungo un oggetto misterioso. Ecco perché - qualora dovesse arrivare una proposta interessante - le parti potrebbero prendere seriamente in considerazione l’opzione di separarsi. Dalle parti della Continassa, infatti, hanno già aperto la porta alla possibile uscita del classe 2000.
